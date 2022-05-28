Kırkağaç'ta görsel sanatlar sergisi büyük ilgi gördü - Son Dakika
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Kırkağaç'ta görsel sanatlar sergisi büyük ilgi gördü

28.05.2022 14:32

Kırkağaç'ta görsel sanatlar sergisi büyük ilgi gördü Kırkağaç Bakır Atatürk Hilmi Bakırlı İlkokulu tarafından düzenlenen Anasınıfları ve Özel Eğitim Sınıfları Sergisi ile Görsel Sanatlar Sergisi büyük ilgi gördü.

Kırkağaç'ta görsel sanatlar sergisi büyük ilgi gördü

MANİSA - Kırkağaç Bakır Atatürk Hilmi Bakırlı İlkokulu tarafından düzenlenen Anasınıfları ve Özel Eğitim Sınıfları Sergisi ile Görsel Sanatlar Sergisi büyük ilgi gördü.

Kırkağaç Bakır Atatürk Hilmi Bakırlı İlkokulu ve Ortaokulu bahçesinde düzenlenen sergiye, Kırkağaç Kaymakamı Murat Büyükköse, Kırkağaç Belediye Başkanı Yaşar İsmail Gedüz, Kırkağaç Kaymakam Refiki Bahri Gökalp, İlçe Milli Eğitim Müdürü Adem Yalçınkaya ile okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Bakır Atatürk Hilmi Bakırlı İlkokulunda gerçekleştirilen Anasınıfları ve Özel Eğitim Sınıfları Sergisinin açılışı Kaymakam Büyükköse ve Belediye Başkanı Gedüz'ün kurdeleyi kesmesiyle başladı. Çocukların el emeği göz nuru el işlerini gezen davetliler sergiye hayran kaldı. Daha sonra ise yine aynı mahallede Mehmet Şerif Akgün tarafından hazırlanan 'Anadolu'nun Kapıları' Ahşap Atölyesi Görsel Sanatlar Atölyesinin açılışı yapıldı.

Açılışta Bakır Atatürk Hilmi Bakırlı İlkokulu Halk Oyunları ekibi gösterilerini sergiledi. Halk oyunları ekiplerinin gösterileri davetlilerden bol bol alkış aldı. Halk oyunları gösterilerinin ardından sergiyi gezen davetliler yapılan çalışmaları tek tek incelerken, yapılan el işlerine büyük ilgi gösterdi. Kırkağaç Kaymakamı Murat Büyükköse, öğretmenlere ve öğrencilere yapılan çalışmalar nedeniyle teşekkür etti.

Sergi verilen ikramların ardından son buldu.

Kırkağaç'ta görsel sanatlar sergisi büyük ilgi gördü
Kırkağaç'ta görsel sanatlar sergisi büyük ilgi gördü
Kırkağaç'ta görsel sanatlar sergisi büyük ilgi gördü
Kırkağaç'ta görsel sanatlar sergisi büyük ilgi gördü

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Mustafa Kemal Atatürk, Yaşar İsmail Gedüz, Murat Büyükköse, Kırkağaç, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kırkağaç'ta görsel sanatlar sergisi büyük ilgi gördü - Son Dakika


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