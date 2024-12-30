Kırklareli Valisi Uğur Turan başkanlığında 2024 yılının son İl Encümeni Toplantısı yapıldı.
Kırklareli'nde 2024 yılının son İl Encümeni Toplantısı Vali Uğur Turan başkanlığında yapıldı. Valilik Atatürk Toplantı Salonunda gerçekleşen toplantıda gündem maddeleri görüşüldü.
Toplantıda gündem maddeleri görüşülerek karara bağlandı. - KIRKLARELİ
Son Dakika › Yerel › Kırklareli'nde 2024 Yılı Son İl Encümeni Toplantısı - Son Dakika
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