Kırklareli\'nde dev Türk bayrağı ile şehitlere saygı yürüyüşü

Kırklareli'nde 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109'uncu yıldönümü nedeniyle dev Türk bayrağı ile 'Şehitlere Saygı Yürüyüşü' düzenlendi.
Kırklareli'nde 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109'uncu yıldönümü etkinlikleri çerçevesinde 'Şehitlere Saygı Yürüyüşü' düzenlendi. Cumhuriyet Meydanı'nda yapılan yürüyüşte metrelerce uzunlukta Türk bayrağı açıldı. Vatandaşlar marşlar eşliğinde sokaklarda yürüyerek şehitleri andı. Yürüyüşün sonunda katılımcılara çeşitli ikramlar dağıtıldı. - KIRKLARELİ
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahmine göre, Muğla'nın Fethiye ve Seydikemer ilçelerinde 2 saatlik periyotta kuvvetli gök gürültülü sağanak bekleniyor. Halkın ani sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, hortum oluşma riski, ulaşımda aksamalar, kuvvetli rüzgar ve fırtına gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması isteniyor.
Kütahya'da 31 Mart yerel seçimlerine sayılı günler kala, kadın muhtar adayları 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel düzenlenen yemekte bir araya geldi. Programda keyifli anlar geçiren kadın muhtar adayları, kadın dayanışması adına önemli mesajlar verdi. Birbirlerine başarılar dileyen adaylar, Kütahya'yı yüceltmek için birlikte hareket etme çağrısı yaptı.