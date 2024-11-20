Kırklareli\'nde Gıda Denetimi

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Kırklareli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Gıda Kontrol Şubesi ekiplerince zincir marketler ile gıda işletmelerine denetim yapıldı.

Zincir marketlerde yapılan denetimlerde, hijyen kuralları, personelin sağlık karneleri ve fiyat etiket kontrolleri gerçekleştirildi. İl Tarım ve Orman Müdürü Gökhan Karaca, vatandaşların güvenilir gıdaya erişimi amacıyla, gıda satışı yapan işletmelere yönelik kontrol ve denetimlerin devam edeceğini bildirdi. - KIRKLARELİ