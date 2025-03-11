Kırklareli\'nde Haftalık Değerlendirme Toplantısı

Kırklareli Valisi Uğur Turan başkanlığında haftalık değerlendirme toplantısı yapıldı.

10 Mart Pazartesi günü Valilik Atatürk Toplantı Salonunda yapılan toplantıya Vali yardımcıları katıldı. Devam eden ve planlama aşamasındaki projelere ilişkin yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verildi. Toplantıda konuşan Valisi Uğur Turan, Kırklareli için mücadele ettiklerini ifade ederek projelerin hayırlara vesile olması temennisinde bulundu. - KIRKLARELİ