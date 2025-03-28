Kırklareli'nde Kanserde Erken Teşhis Mesajı - Son Dakika
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Kırklareli'nde Kanserde Erken Teşhis Mesajı

Kırklareli\'nde Kanserde Erken Teşhis Mesajı

İlkokul öğrencileri, ailelerine balonlarla erken kanser teşhisi için mesaj gönderdi.

28.03.2025 18:56
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Kırklareli'nde İl Sağlık Müdürlüğünce kanserde erken teşhise dikkat çekmek amacıyla sürdürülen çalışmalar kapsamında ilkokul öğrencilerine dağıtılan balonlara ailelerine mesaj gönderildi.

Kırklareli'nde İl Sağlık Müdürlüğünce "Minik Ellerden Sağlığınız İçin Büyük Bir Mesaj Var Projesi" kapsamında Hamdi Helvacıoğlu İlkokulu birinci sınıf öğrencilerine balon dağıtıldı. Dağıtılan balonlarda "Sizin sağlığınız sevdiklerinizin mutluluğu. Ücretsiz kanser taramalarımız için en yakın sağlık kuruluşumuza davetlisiniz. Kanserde erken teşhis hayat kurtarır" yazılı not kağıtları bulundu.

Daha sonra öğrenciler balonlarıyla ailelerine koştu. Notları alan aileler çocuklarına sarıldı.

Kırklareli Sağlıklı Hayat Merkezinde görevli doktor Esra Yavuz, kanserde erken teşhissin önemine değinerek karşı sigaradan uzak durulması, sağlıklı beslenme ve fiziksel aktiviteye önem gösterilmesi gerektiğini anlattı. Yavuz, herkesi taramaya davet etti.

Velilerden Halil Başpınar ise erken teşhissin önemli olduğunu belirterek, "Tüm vatandaşlar buna dikkat etmeli. Kanserin vücudumuzda nasıl etki edeceğini bizler bilemiyoruz. Umarım herkes bunun bilincine ulaşır ve en azından tarama yapmalarını tavsiye ediyorum" dedi. - KIRKLARELİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kırklareli'nde Kanserde Erken Teşhis Mesajı - Son Dakika

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