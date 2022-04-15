"Kırsal Kalkınmada Uzman Eller Projesi" bilgilendirme toplantısı yapıldı - Son Dakika

Aydın'da "Kırsal kalkınmada Uzman Eller Projesi" çerçevesinde 100 bin TL hibe için başvuruda bulunan mezun yatırımcılara yönelik bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından konu ile ilgili yapılan açıklamalarda; "İl Müdürlüğümüzce "Kırsal Kalkınmada Uzman Eller Projesi" çerçevesinde 100 bin TL hibe için başvuran, meslek yüksekokulu ve üniversitelerin, tarım, hayvancılık, ormancılık, gıda ve su ürünleri bölümlerinden mezun yatırımcılara yönelik bilgilendirme toplantısı yapıldı. Kırsal Kalkınma Destekleri çerçevesinde başvurularını yapan ve İl Proje Yürütme Birimi tarafından 28.03.2022 - 01.04.2022 tarihleri arasında incelen 46 adet başvuru için eksik/hatalı evrak ilanı sistem üzerinden yapılan projeler hakkında genel bilgi verildi. Ayrıca eksik belgelerini tamamlamak ve hatalı projelerini düzeltmek amacıyla gerekli açıklamalar yapıldı" denildi. - AYDIN