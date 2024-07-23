Kırsal mahalle sakinlerine ilk yardım ve akılcı ilaç kullanımı eğitimi - Son Dakika
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Kırsal mahalle sakinlerine ilk yardım ve akılcı ilaç kullanımı eğitimi

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Samsun'da sağlık ekipleri tarafından kırsal mahalle sakinlerine ilk yardım, akılcı ilaç kullanımı ve KETEM hakkında eğitimler veriliyor. İl Sağlık Müdürlüğü 112 Acil Sağlık Hizmetleri ve Halk Sağlık Hizmetleri ekipleri tarafından Bafra ilçesi Emenli Mahallesi sakinlerine yönelik ilk yardım eğitimi, akılcı ilaç kullanımı ve KETEM çalışmaları hakkında bilgilendirme toplantısı yapıldı. Emenli Mahallesi dernek binasında İl Sağlık Müdürlüğü İlk Yardım Koordinatörü Paramedik Ahmet Duran, Akılcı İlaç Kullanımı İl Temsilcisi Dr. Ayça Kılıç, İlk Adım KETEM'den Gül Kılıç ve Bafra KETEM'den Dr. Hamiyet Çaylı tarafından vatandaşlara bilgi aktarıldı. Faaliyet hakkında bilgi veren İlçe Sağlık Müdürü Dr. Aytaç Akın, 'Emenli Mahallesi Muhtarımız başvuru yapmıştı. Bizden ilk yardım ile ilgili eğitim istediler. İlk yardım eğitici eğitimi almaları için özel bir şart gerekiyordu. Biz kendilerini kırmayıp burada başvurularını almak için ilk yardım farkındalık eğitimi verdik. Aynı zamanda antibiyotiğin gereksiz kullanımı ile ilgili akılcı ilaç eğitimi, KETEM'le ilgili bilgilendirme yaptık. Kanserin erken tanısı hayat kurtarıcıdır. İlk yardım ile ilgili de boğulmadaki mücadele, heimlich manevrası özellikle ilk müdahalede yapılabilecek kalp masajının nasıl olacağı hakkında bilgi verdik.'

23.07.2024 13:54
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Kırsal mahalle sakinlerine ilk yardım ve akılcı ilaç kullanımı eğitimi

SAMSUN - Samsun'da sağlık ekipleri tarafından kırsal mahalle sakilerine ilk yardım, akılcı ilaç kullanımı ve KETEM hakkında eğitimler veriliyor.

İl Sağlık Müdürlüğü 112 Acil Sağlık Hizmetleri ve Halk Sağlık Hizmetleri ekipleri tarafından Bafra ilçesi Emenli Mahallesi sakinlerine yönelik ilk yardım eğitimi, akılcı ilaç kullanımı ve KETEM çalışmaları hakkında bilgilendirme toplantısı yapıldı. Emenli Mahallesi dernek binasında İl Sağlık Müdürlüğü İlk Yardım Koordinatörü Paramedik Ahmet Duran, Akılcı İlaç Kullanımı İl Temsilcisi Dr. Ayça Kılıç, İlk Adım KETEM'den Gül Kılıç ve Bafra KETEM'den Dr. Hamiyet Çaylı tarafından vatandaşlara bilgi aktarıldı.

Faaliyet hakkında bilgi veren İlçe Sağlık Müdürü Dr. Aytaç Akın, "Emenli Mahallesi Muhtarımız başvuru yapmıştı. Bizden ilk yardım ile ilgili eğitim istediler. İlk yardım eğitici eğitimi almaları için özel bir şart gerekiyordu. Biz kendilerini kırmayıp burada başvurularını almak için ilk yardım farkındalık eğitimi verdik. Aynı zaman da antibiyotiğin gereksiz kullanımı ile ilgili akılcı ilaç eğitimi, KETEM'le ilgili bilgilendirme yaptık. Kanserin erken tanısı hayat kurtarıcıdır. İlk yardım ile ilgili de boğulmadaki mücadele, heimlich manevrası özellikle ilk müdahalede yapılabilecek kalp masajının nasıl olacağı hakkında bilgi verdik" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kırsal mahalle sakinlerine ilk yardım ve akılcı ilaç kullanımı eğitimi - Son Dakika

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