Üye Girişi
Kırsal mahallede okuma heyecanı - Son Dakika

Kırsal mahallede okuma heyecanı

22.02.2022 10:12

Kırsal mahallede okuma heyecanı Kırsalın Çocuklarına Okuma Bayramında Yazar Mehtap Altan Eşlik Etti Sındırgı Yaylabayır kırsalında düzenlenen Okuma Bayramı programında minikler büyük heyecan yaşadı.

Kırsal mahallede okuma heyecanı

Kırsalın Çocuklarına Okuma Bayramında Yazar Mehtap Altan Eşlik Etti

BALIKESİR - Sındırgı Yaylabayır kırsalında düzenlenen Okuma Bayramı programında minikler büyük heyecan yaşadı. Yazar Mehtap Altan da miniklerin sevincini paylaştı.

Balıkesir'in Sındırgı ilçesi Yaylabayır kırsal mahallesinde bulunan Yaylabayır İlkokulunda okuma bayramı etkinliği gerçekleşti. Okumayı öğrenen minik öğrenciler okuma bayramı mutluluğunu aileleriyle de paylaştı.

Makbule Efe Yazarlık akademisi kapsamında Sındırgı ilçesinde eğitimlerine devam eden ve öğrencilerle birlikte kırsal mahalleleri de gezen yazar Mehtap Altan Yaylabayır İlkokulunda gerçekleştirilen okuma bayramı etkinliğine de konuk oldu. Doğal Şehir Sındırgı kitabının da yazarı olan Altan miniklerle bir araya gelmenin farklı ve muhteşem bir duygu olduğunu belirtti. Aileler ve çocuklar büyük ilgi gösterdi. Altan program sonunda öğrencilere özel olarak " Doğal Şehrin Hikayesi" kitabını imzaladı.

Sındırgı'da ilkleri yaşadığını, farklı mutluluklara imza attığını belirten yazar Mehtap Altan " Sındırgı ilkleri yaşatmaya hep devam ediyor. Yazarlık kariyerim boyunca bir çok yerlere gittim. Köylere, ilçelere, cezaevlerine ama ilk defa bir anaokulunda okuma yazmayı yeni söken minnacık çocuklarla bir araya geldim. Müthiş bir duygu. Yani gümbür gümbür geliyorlar. Çok güzeldi. " dedi.

Öğrenci velisi Rukiye Sarıca "Oğlum 1. Sınıfa başladı. Bugün okuma yazmayı öğrendi. Mehtap Altan sayesinde onunda buraya gelmesiyle çok memnun olduk. Çocuklarımıza kitap hediye etti. Çok sevindik, çok mutlu olduk. İnşallah bizim çocuklarımızda onun gibi yazar olur. Daha nice güzel günler görürler. Çok mutlu olduk çok teşekkür ederiz. Kader hanıma da onun sayesin de onun destekleri olmasaydı tabiki çocuklarımız bu kadar başarılı olamazdı." dedi.

Yaylabayır mahalle muhtarı Mustafa Eraslan " Şu an Yaylabayır İlkokulundayız. Yaylabayır İlkokulunda 1. Sınıf öğrencilerimiz bugün okumayı söktükleri için okuma bayramı yapıyorlar. Bu organizasyona tesadüfen katılan Doğal Şehrin Kitabını yazan Mehtap Altan hocamızda şeref verdi, ayaklarına sağlık. Güzel bir organizasyon oldu. Çocuklar da sevindi. Mehtap hocam da inşallah mutlu olmuştur. Tekrar ayaklarına sağlık." dedi.

Kırsal mahallede okuma heyecanı
Kırsal mahallede okuma heyecanı
Kırsal mahallede okuma heyecanı

YORUMLAR
500
Kırsal mahallede okuma heyecanı Kırsal mahallede okuma heyecanı Son dakika haberleri... 34 ilde Balıkesir merkezli eş zamanlı FETÖ/PDY operasyonu Son dakika haberleri... 34 ilde Balıkesir merkezli eş zamanlı FETÖ/PDY operasyonu Balıkesir merkezli 34 ilde FETÖ soruşturmasında 72 gözaltı kararı Balıkesir merkezli 34 ilde FETÖ soruşturmasında 72 gözaltı kararı

Mehtap Altan, Yaylabayır, Balıkesir, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Kırsal mahallede okuma heyecanı - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
10:05 Bu apartman günlerdir korkudan uyuyamıyor! Komşuları paspas ve su sayaçlarını ateşe veriyor, duvarlara "Hepiniz öleceksiniz" yazıyor
10:02 Akkuyu Santrali'ne işçi taşıyan servis şarampole yuvarlandı: 40 işçi yaralandı
10:01 Kalp Yarası son bölümde neler oldu? Hande'nin intikamı alevlenir
09:57 Çocuğa taciz iddiasıyla muhtarlıktan atılmıştı! 5 aydır kayıptı! Eski muhtarın cesedi gömülü halde bulundu
09:53 Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi vermişti! Ucuz krediye başvurular başladı!
09:45 Takım Arkadaşı Hikmet'e saldıran Yasin yarışmadan diskalifiye mi edilecek? Acun Ilıcalı'nın kararı merakla bekleniyor
09:42 Vahşi doğasına aykırı davranamazdı! Kurt bir türlü kafese girmedi
09:35 Pencerede öpüşen kız arkadaşlar komşusuna yakalandı! Soluğu mahkemede aldılar
09:24 Horozun çıkardığı sesi duyanlar kulaklarına inanamadı
09:08 Engelli vatandaşı kovan CHP milletvekili Baha Ünlü: Bunu abarttılar hakaret içeren hiçbir şey söylemedim
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.02.2022 10:20:17. #1.13#
SON DAKİKA: Kırsal mahallede okuma heyecanı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement