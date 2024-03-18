Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, kent paydaşlarını ziyaret etti - Son Dakika
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Yerel

Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, kent paydaşlarını ziyaret etti

Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, kent paydaşlarını ziyaret etti

Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, Anadolu Şehit Aileleri Derneği, Eğitim İş Kırşehir Şubesi, Kırşehir İşitme Engelliler Spor Kulübü ve Yabanlılar Derneğini ziyaret etti.

18.03.2024 11:25  Güncelleme: 11:29
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Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, Anadolu Şehit Aileleri Derneği, Eğitim İş Kırşehir Şubesi, Kırşehir İşitme Engelliler Spor Kulübü ve Yabanlılar Derneğini ziyaret etti.

Ekicioğlu, kent paydaşlarıyla sık sık bir araya gelerek fikir alışverişi yapmaya devam ediyor. Bu kapsamda önce Anadolu Şehit Aileleri Derneğini ve Eğitim İş Kırşehir Şubesini ziyaret eden Ekicioğlu, daha sonra sırasıyla Kırşehir İşitme Engelliler Spor Kulübü ve Yabanlılar Derneğine ziyarette bulundu. Ekicioğlu ziyaretlerinde bugüne kadar yaptıkları çalışmalarla ilgili bilgi verdi.

KADIN HENTBOLCULARA ZİYARET

Sezonun son karşılaşmasında kendi sahasında Samsun Hentbol Spor Kulübünü 39-33 mağlup ederek play-off'a yükselen Kırşehir Belediyesi GSK Kadın Hentbol Takımı oyuncuları, teknik heyet ve yönetimle Ağalar Konağı'nda bir araya gelen Ekicioğlu, başarılarından dolayı tüm ekibi kutladı.

Cacabey Meydanı'nda çalışma yapan siyasi partilerin stanlarını da ziyaret ederek çalışmalarında kolaylıklar dileyen Ekicioğlu, Güneykent, Bahçelievler Mahallesi ve Kındam Mahallesi'ndeki hemşehrileriyle de bir araya geldi.

Kaynak: ANKA

Selahattin Ekicioğlu, Kırşehir, Spor, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, kent paydaşlarını ziyaret etti - Son Dakika

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