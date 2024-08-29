Kırşehir'de 'Çikolatacı Sami'nin lunapark videosu viral oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Kırşehir'de 'Çikolatacı Sami'nin lunapark videosu viral oldu

Kırşehir\'de \'Çikolatacı Sami\'nin lunapark videosu viral oldu

Kırşehir'de yaşayan yüzde 100 görme engelli Sami Coşkun'un lunaparkta çekilen videosu sosyal medyada büyük ilgi gördü. Coşkun'un neşeli halleri ve mesajları izleyenlerin beğenisini topladı.

29.08.2024 12:54
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kırşehir'de 'Çikolatacı Sami' olarak tanınan yüzde 100 görme engelli Sami Coşkun'un lunapark videosu sosyal dolaşımda viral oldu.

Coşkun'un lunaparkta çekilen ve çarpışan arabalara bindiği videosunu izleyenler, videoyu çeken kişi tarafından kullanılan 'gözünün önüne bak' cümlesiyle dikkat çekti. Coşkun, videodaki neşeli halleriyle dikkat çekerken eğlence dolu videolarıyla izleyenlerinde beğenisini topladı. Sokaklarda çikolata satarak geçimini sağlayan Coşkun; "Sosyal medyada lunapark videomla viral oldum. Yüzde 100 görme engelliyim. İzleyenlere ve beğenenlere teşekkür ederim" dedi. Engeli nedeniyle hayata küsenlere de mesaj veren Coşkun; "Engel durumları ne olursa olsun insanlar evlerinden çıkarak hayatı anlasın ve keyfini de alsınlar. Kendilerini engelleri nedeniyle asla evlerine kapatmasınlar" diye konuştu.

Coşkun'un küçük yaşlarda geçirdiği ateşli hastalık sonrası görme engelli olduğu biliniyor. - KIRŞEHİR

Kaynak: İHA

Sami Coşkun, Yerel, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kırşehir'de 'Çikolatacı Sami'nin lunapark videosu viral oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


14:07 Ağabeyinin kolundaki ısırık Narine mi ait Adli Tıp noktayı koydu Ağabeyinin kolundaki ısırık Narine mi ait? Adli Tıp noktayı koydu
12:16 8 gündür haber alınamayan Narin’le ilgili sıcak gelişme Anne ve babası ilk kez karakola çağrıldı 8 gündür haber alınamayan Narin'le ilgili sıcak gelişme! Anne ve babası ilk kez karakola çağrıldı
12:06 İstanbul’da 1 kişinin öldüğü kaza sonrası metrobüs şoförünün ilk ifadesi: Frene bastım ama tutmadı İstanbul'da 1 kişinin öldüğü kaza sonrası metrobüs şoförünün ilk ifadesi: Frene bastım ama tutmadı
11:37 Halaya çağırdı öldüresiye dövüldü Damat, en mutlu gününde dehşeti yaşadı Halaya çağırdı öldüresiye dövüldü! Damat, en mutlu gününde dehşeti yaşadı
11:09 Üzüm üreticisi çektiği görüntüyle isyan etti: Bu sene çiftçilik hayatım bitmiştir Üzüm üreticisi çektiği görüntüyle isyan etti: Bu sene çiftçilik hayatım bitmiştir
23:43 Bakan Uraloğlu duyurdu İstanbul’daki taksi sorununa çözüm için yeni adım Bakan Uraloğlu duyurdu! İstanbul'daki taksi sorununa çözüm için yeni adım
23:32 Galatasaray’da sular durulmuyor Karaborsa bilet iddialarıyla ilgili soruşturma başlatıldı Galatasaray'da sular durulmuyor! Karaborsa bilet iddialarıyla ilgili soruşturma başlatıldı
23:23 Paris’te 17. Paralimpik Oyunları’nın açılış töreni yapıldı: Sporcularımız Concorde Meydanı’ndan geçti Paris'te 17. Paralimpik Oyunları'nın açılış töreni yapıldı: Sporcularımız Concorde Meydanı'ndan geçti
22:38 Kayıp Narin’le ilgili soruşturmada Bakan Tunç’tan yeni açıklama: 1 kişi gözaltında Kayıp Narin'le ilgili soruşturmada Bakan Tunç'tan yeni açıklama: 1 kişi gözaltında
22:26 Adı Beşiktaş ve Galatasaray ile anılıyordu Salih Özcan, Bundesliga’da kaldı Adı Beşiktaş ve Galatasaray ile anılıyordu! Salih Özcan, Bundesliga'da kaldı
21:19 Galatasaray’da kriz Yönetim Kurulu Üyesi Ali Yüce, resmen istifa etti Galatasaray'da kriz! Yönetim Kurulu Üyesi Ali Yüce, resmen istifa etti
20:51 St Patrick’s Athletic’i 2-0 yenen RAMS Başakşehir, UEFA Konferans Ligi’ne kaldı St Patrick's Athletic'i 2-0 yenen RAMS Başakşehir, UEFA Konferans Ligi'ne kaldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.08.2024 14:21:55. #1.12#
SON DAKİKA: Kırşehir'de 'Çikolatacı Sami'nin lunapark videosu viral oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement