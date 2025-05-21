Kırşehir’de Engellilere Atölye Çalışmaları

Kırşehir'de engellilere yönelik boyama ve atölye çalışmaları düzenleniyor

KIRŞEHİR - Kırşehir Beyazay Derneği; üniversite ve sivil toplum örgütleri iş birliğiyle engellilere yönelik boyama ve atölye çalışmaları düzenledi.

Gerçekleştirilen etkinliklerde engelli bireyler; hem sanatsal faaliyetlerle kendilerini ifade etme imkanı buldu hem de toplumsal kaynaşma ortamı oluşturuldu. Üniversite öğrencilerinin gönüllü olarak katıldığı etkinlikler, şehirde engelli bireylere yönelik farkındalığın artmasına da katkı sağlıyor. Kırşehir Beyazay Derneği Şube Başkanı Adnan Göçmen çalışmalarla ilgili yaptığı açıklamada; "Sivil toplum kuruluşlarıyla kurduğumuz iş birliği sayesinde engelli bireylerimizin yaşamın her alanında daha görünür olmasını sağlıyoruz. Bu tür çalışmalarla engellilerin hayata tutunmaları kolaylaşıyor. Önümüzdeki süreçte bu tür etkinliklerin sayısını artırarak daha fazla kişiye ulaşmayı hedefliyoruz" dedi.

Etkinliklerin yıl boyunca çeşitli kurumların desteğiyle devam edeceği belirtildi.