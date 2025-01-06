Kırşehir'de Kaçak Yapı Gerekçesiyle İşletme Yıkıldı - Son Dakika
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Kırşehir'de Kaçak Yapı Gerekçesiyle İşletme Yıkıldı

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Kırşehir Esnaf Odaları Birlik Başkanı Bahamettin Öztürk'ün kardeşine ait işletmenin bir bölümü, belediye tarafından 'kaçak yapı' gerekçesiyle yıkıldı. Yıkım sonrası esnaf temsilcisi, kamunun bir algı yaratıldığını ve sürecin sorgulanması gerektiğini belirtti.

06.01.2025 17:55  Güncelleme: 18:00
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KESOB Başkanı Öztürk'ün kardeşine ait işletmenin bir bölümü kaçak yapı gerekçesiyle yıkıldı

Kırşehir'de yıkılan işletmeyi vatandaşlar cep telefonuyla kayda aldı

Esnaf Odaları Birlik Başkanlığı Vekili Murat Zobu:

"İşletme kaçaktı neden bu kadar zaman beklediniz?"

KIRŞEHİR - Kırşehir Esnaf Odaları Birlik Başkanı Bahamettin Öztürk'ün kardeşine ait işletmenin bir bölümü, belediye tarafından 'Kaçak Yapı' olduğu gerekçesiyle yıkıldı.

Yaşanan yıkım alanında konuşan KESOB Başkan Vekili Murat Zobu, belediyenin yıllardır yıkılan alanla ilgili kamuoyuna kaçak algısı yaptığını söyledi. Zobu açıklamasında; "Esnaf temsilcileri olarak yapılanlara anlam veremiyoruz. Yıkılan alan kamuya ait bir alan değil, şahsa ait kiralık bir alan" dedi.

"2019 yılında kaçak olmayan yapı şimdi nasıl kaçak oldu?"

Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkan Vekili Zobu, yıkılan alanda Belediye Başkanı Selehattin Ekicioğlu'nun da toplantılar düzenleyerek iştirak ettiğini belirtti. Zobu; 2019 yılında kaçak olmayan yapının şimdi nasıl kaçak olduğunu sorarak açıklamasını şöyle sürdürdü;

"2019 yılında seçilmiş belediye başkanı bu alanı iyi biliyordu. Sormam gerekiyor, burasını biliyordun neden 6 yıl bekledin? Altında siyasi nedenler aramak istemiyorum, ortada bir yanlış varsa bir çözüm yolu da bulunabilirdi."

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kırşehir'de Kaçak Yapı Gerekçesiyle İşletme Yıkıldı - Son Dakika

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