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Kış festivali "Buzzfest" Kadıköy'de başlıyor - Son Dakika

Kış festivali "Buzzfest" Kadıköy'de başlıyor

22.12.2021 11:46
Kış festivali "Buzzfest" Kadıköy'de başlıyor

Kadıköy Belediyesi ilkini 2020'de gerçekleştirdiği Buzzfest'e pandemi sonrası yeniden hazırlanıyor.

Kadıköy Belediyesi ilkini 2020'de gerçekleştirdiği Buzzfest'e pandemi sonrası yeniden hazırlanıyor. Buz pateni için kayma yolu, kaydırak gibi eğlencelerin yanı sıra, mini konserlerin de olacağı Buzzfest, 24 Aralık'ta Kalamış Atatürk Parkı içinde bulunan Kadıköy Belediyesi Gençlik ve Spor Merkezi'nde başlıyor.

Kadıköy Belediyesi Gençlik ve Spor Merkezi'nde bulunan 2 saha, Buzzfest için hazırlanıyor. Özel bir teknoloji kullanılarak hazırlanan buz pistinde düzenlenecek festival 24 Aralık 2021– 28 Şubat 2022 tarihleri arasında gerçekleşecek. 4 yaş üstü her kullanıcıya açık olacak pistte, katılımcılar 30 dakika süre ile buz pateni yapabilecek ya da şişme botlarla kaydıraktan kayarak eğlenceli vakit geçirebilecek. Daha önce buz pateni yapmamış kişiler de alanda bulunan eğitmenler tarafından verilecek kısa bir eğitimin ardından pisti kullanabilecek. Ses ve ışık sistemleri ile renklenecek festivalde buz pateninin yanı sıra mini konserler, yılbaşı ve sevgililer gününe özel sürpriz etkinlikler de olacak. Yoğun talebi dengelemek amacıyla sembolik bir ücretin alınacağı festivalde, buz pistine gelenlere ücretsiz olarak kask ve paten temin edilecek. Kalamış Parkı'ndaki 500 metrekare alan üzerine kurulan sistem, su ve elektrik kullanımının çok az olmasından dolayı çevre dostu olarak nitelendiriliyor.

Festival alanında Potlaç Kadın Kooperatifi üyesi kadınların el emeği ürünlerini sergilediği yılbaşı stantları da yer alacak. Kadıköy Belediyesinin kadınlar arasındaki dayanışma ve üretim ağını güçlendirmek üzere kurduğu ve daha sonra kooperatife dönüşen kadın emeği projesi "Potlaç"ın yılbaşı stantları, yılbaşında sevdiklerine özel hediye vermek isteyenlere, birbirinden farklı seçeneklerde hediyelik ürünler sunuyor.

Buzzfest pisti her gün 10.00–22.00 saatleri arasında açık olacak. - İSTANBUL

Kış festivali Buzzfest Kadıköy'de başlıyor
Kış festivali Buzzfest Kadıköy'de başlıyor
Kış festivali Buzzfest Kadıköy'de başlıyor
Kış festivali Buzzfest Kadıköy'de başlıyor
Kış festivali Buzzfest Kadıköy'de başlıyor
Kış festivali Buzzfest Kadıköy'de başlıyor
Kış festivali Buzzfest Kadıköy'de başlıyor

Kadıköy Belediyesi, Festival, Kalamış, Kadıköy, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Kış festivali 'Buzzfest' Kadıköy'de başlıyor - Son Dakika


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