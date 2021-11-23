Kış tedbirleri görüşüldü - Son Dakika

Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulu, Vali Ali Çelik başkanlığında bir araya geldi.

Yoğun kar yağışı ve don kapsamlı meteorolojik uyarılarda, beklenen olayların öncesinde muhtemel can ve mal zararlarının önlenmesi-azaltılması, müdahale çalışmalarının daha etkin ve verimli yapılabilmesi amacıyla düzenlenen değerlendirme toplantısında Kütahya merkez ve ilçelerinde karla mücadele kapsamında yapılacak çalışmalar ve alınacak tedbirler görüşüldü.

Vali Ali Çelik, kış mevsiminin olumsuz etkilerinin en aza indirilmesi ve vatandaşların kışı sorunsuz geçirmesi için tüm kamu kurum ve kuruluşlarının iş birliği içerisinde çalışacağını söyledi.

İl Afet ve Acil Durum Müdürü Ahmet Ali Artun; Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi (AADYM), kış tedbirleri hazırlık çalışmaları, ulaşım, trafik, sağlık, güvenlik, eğitim, barınma, tarım ve hayvancılık, enerji ve haberleşme tedbirleri, vatandaşların uyarılması, bilgilendirilmesi ve yapılacak diğer çalışmalar hakkında sunum eşliğinde katılımcılara bilgiler verdi.

Toplantı, kurul üyelerinin görüş ve önerilerini paylaşılmasının ardından sona erdi. - KÜTAHYA