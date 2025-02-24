Kışın Nergis Çiçeği Coşkusu - Son Dakika
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Kışın Nergis Çiçeği Coşkusu

Kışın Nergis Çiçeği Coşkusu

Eskişehir'de nergis çiçeği, özel kokusu ve görüntüsüyle kış aylarında büyük ilgi görüyor.

24.02.2025 10:21
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Eskişehir'de çiçekçi esnafı olan Ahmet Köylü, kış aylarında mevsimlik olarak yetişen nergis çiçeğine, güzel kokusu sayesinde ilginin yüksek olduğunu belirtirken, özellikle sevenleri tarafından 1 yıl boyunca beklendiğini dile getirdi.

Kış mevsiminde kısa bir süreliğine yetişen nergis çiçeği, görüntüsü ve hoş kokusuyla vatandaşların ilgisini çekiyor. Satışa çıktıkları ilk andan itibaren büyük ilgi gören nergisler, kuruduktan sonra ise dekoratif bir obje olarak kullanılmaya devam edilebiliyor. Odunpazarı'nda çiçekçi esnafı olan Ahmet Köylü, mevsimlik çiçek olan nergislerin dolayı sınırlı bir zaman aralığında piyasaya çıktığından bahsederken, müşteriler tarafından da sevildiğini ve yoğun bir ilgi gördüğünü dile getirdi.

"Kendisinin çok güzel bir rengi ve çok özel bir kokusu var, çiçekseverler sadece nergis için 1 sene bekler"

Esnaf Ahmet Köylü, kış aylarında çok kısa süreliğine yetişen nergislerle ilgili, "Kendisi çok güzel kokan bir çiçek. Tabii mevsimlik olduğu için sadece Ocak, Şubat ve Mart aylarında çıkıyor. 1- 1 buçuk ay gibi bir süre daha yetişmeye devam edecek, sonra bulamayacağız. O yüzden şu an müşterilerimizden de talep çok fazla" şeklinde konuştu. Nergislerin bakımıyla ilgili bilgi veren Köylü, bu zamanların özellikle sevenlerinin merakla beklediği ve takip ettiği bir süreç olduğundan bahsederek, "Tabii nergis kesme bir çiçek olduğu için vazoya koymak gerekir, çok sıcağı sevmez. İyi bakıldığında 1 hafta boyunca vazonuzda durabilir. Müşterilerimiz nergisi kurutup süs amaçlı kullanmak için de alabiliyor. Kendisinin çok güzel bir rengi ve çok özel bir kokusu vardır. Çiçekseverler sadece nergis için 1 sene bekler. Bayan müşterilerimiz tabii çok daha fazla sevip ilgi gösteriyor, güzel ve hoş bir koku verdiği için ofislerde ve evlerde sıkça tercih ediliyor. Demet olarak satıldığı için fiyatları değişiyor, şu anda 10 dalı 150 lira" ifadelerine yer verdi.

Nergis çiçekleri baharın gelişini müjdeliyor

Türkiye'de genellikle İzmir Karaburun ilçesinde yetişen Nergis çiçeği, baharın müjdecisi olarak biliniyor. Özellikle kış mevsimi ülkenin çoğu yeri için kar ve soğuk anlamına gelirken, Karaburun'da ise bu zaman "Nergis mevsimi" olarak biliniyor. Her yıl Aralık ayından itibaren yılda bir defa kullanılan nergis soğanlarının ekilmesiyle birlikte çiçeklenmeye başlayan nergisler, Şubat sonuna kadar Karaburun'da yetişmeye devam ediyor. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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