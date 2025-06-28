Kıyıköy\'de Denize Giriş Yasağı

Kırklareli'nin Vize ilçesine bağlı Kıyıköy beldesi sahilinde, olumsuz hava şartları sebebiyle vatandaşların yarın denize girmesi yasaklandı.

Vize Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, elverişsiz hava şartları can güvenliği açısından ciddi risk taşıdığı için 29 Haziran Pazar günü denize girmenin yasaklandığı belirtildi. Açıklamada, vatandaşların yapılan uyarıları önemle dikkate alması gerektiği vurgulandı. - KIRKLARELİ