Kız İmam Hatip Lisesi öğrencileri projelerini sergiledi - Son Dakika
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Kız İmam Hatip Lisesi öğrencileri projelerini sergiledi

17.05.2022 14:30

Kız İmam Hatip Lisesi öğrencileri projelerini sergilediBALIKESİR Balıkesir Dr. Ayşe Hümeyra Ökten Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi tarafından düzenlenen TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı kapılarını açtı.

Kız İmam Hatip Lisesi öğrencileri projelerini sergiledi

BALIKESİR Balıkesir Dr. Ayşe Hümeyra Ökten Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi tarafından düzenlenen TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı kapılarını açtı. 82 öğrencinin hazırladığı 20 projenin yer aldığı bilim fuarında geri dönüşümden ekoturizme, kolay Arapça öğrenmeden hat sanatına birçok stantta öğrencilerin çalışmaları yer aldı.

Okul müdürü Mustafa Özcan düzenlenen 4006 TÜBİTAK Bilim Fuarı hakkında bilgiler vererek okuldaki eğitimi sistemi hakkında da açıklamalarda bulundu. Okulun ismini verildiği Dr. Ayşe Hümeyra Ökten'in yolunda öğrencileri yetiştirmek istediklerini belirten Özcan, öğrencilerin iyi bir anne olmanın yanında akademik olarak da başarılı olmalarını sağlamak istediklerini dile getirdi.

Dr. Ayşe Hümeyra Ökten Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'ndeki 4006 TÜBİTAK Bilim Fuarının açılışına Karesi Kaymakamı Metin Arslanbaş, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcıları Hüseyin Aşık ve Mustafa Solak, Karesi İlçe Milli Eğitim Müdürü Sami Günnü, AK Parti İl Başkanı Ekrem Başaran'ın yanı sıra davetliler katıldı.

Okul Müdürü Mustafa Özcan: "82 öğrencimiz 20 proje hazırladı"

Okul Müdürü Mustafa Özcan düzenlenen 4006 TÜBİTAK Bilim Fuarı'yla ilgili yaptığı açıklamada, "Bugün TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarını gerçekleştiriyoruz. Bu fuarda öğrencilerimizin hazırladığı 20 proje yer alıyor. 82 öğrencimiz bilfiil bu fuarda görev aldılar, çalışmalarını ona göre belirlediler ve çok çetin bir çalışma yaptılar. Yine okuldaki tüm öğretmenlerimiz bu fuarda görev aldılar. İnşallah fuarımızın Balıkesir ve ülkemize faydalar getirmesini temenni ediyorum" diye konuştu.

"Öğrencilerimizi iyi bir anne ve akademik başarısı olan bireyler olarak yetiştirmek istiyoruz"

Okul hakkında da bilgiler veren Müdür Mustafa Özcan, "Okulumuz 2020 yılında açılan yeni bir okulumuz. Çok kıymetli Dr. Ayşe Hümeyra Ökten ismini alarak yolumuza başladık. O'nun yolunda devam etmeye, öğrencilerimizi hem iyi bir anne, hem iyi bir akademisyen, hem de iyi bir insan olarak yetiştirmeyi gaye edindik. İki yıldan beri eğitim faaliyetlerimizi sürdürmekteyiz. Okulumuzda 285 öğrenci mevcudumuz var. Okulumuzda ayrıca 200 öğrenci kapasiteli Devlet Parasız Yatılı pansiyonumuz var. İnşallah öğrencilerimizi iyi bir anne yapmak, akademik olarak da başarılı bir insan yaparak devletimize, milletimize, vatanımıza hayırlı birer evlat olarak yetişmelerini amaçlıyoruz. İnşallah hedeflerimize bu süreç içinde ulaşacağımıza inanıyorum" ifadelerini kullandı.

4006 TÜBİTAK Bilim Fuarı'nın açılışının ardından katılımcılar öğrencilerin hazırladıkları stantları gezerek yine öğrencilerin projeler hakkında yaptıkları sunumları dinledi.

Kız İmam Hatip Lisesi öğrencileri projelerini sergiledi
Kız İmam Hatip Lisesi öğrencileri projelerini sergiledi
Kız İmam Hatip Lisesi öğrencileri projelerini sergiledi
Kız İmam Hatip Lisesi öğrencileri projelerini sergiledi

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Şanlıurfa'da 4006 TÜBİTAK Bilim Fuarı düzenlendi Şanlıurfa'da 4006 TÜBİTAK Bilim Fuarı düzenlendi
Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kız İmam Hatip Lisesi öğrencileri projelerini sergiledi - Son Dakika


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