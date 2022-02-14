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Kızılay'dan Adanalılara "dayanışmaya katılın" çağrısı - Son Dakika

Kızılay'dan Adanalılara "dayanışmaya katılın" çağrısı

14.02.2022 11:47
Kızılay'dan Adanalılara "dayanışmaya katılın" çağrısı

Türk Kızılay Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Ramazan Saygılı, Kızılay tarafından 2022 yılının "Dayanışma Yılı" ilan edildiğini belirterek, bu çağrıya tüm Adanalı hayırseverlerin katılımını beklediklerini bildirdi.

Türk Kızılay Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Ramazan Saygılı, Kızılay tarafından 2022 yılının "Dayanışma Yılı" ilan edildiğini belirterek, bu çağrıya tüm Adanalı hayırseverlerin katılımını beklediklerini bildirdi.

Saygılı, konuya ilişkin açıklamasında, Kızılay'ın, tüm dünyada etkisini artırarak sürdüren pandemi, kırılan tedarik zinciri, ekonomideki dalgalanmanın ortaya çıkardığı mağduriyetlerin toplumdaki etkisini azaltmak amacıyla ilan ettiği 2022 Dayanışma Yılı'nın önemine dikkati çekti.

Saygılı, her türlü afette ve zor günlerde din, dil, ırk ayrımı gözetmeksizin insanlığın yardımına koşan Kızılay'ın gücünü hayırseverlerden aldığını vurgulayarak, Adanalı hayırseverlerin bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Kızılay'ın yanında olacağına inandığını kaydetti.

Kızılay'ın her yıl milyonlarca insanın yardımına koştuğunu anımsatan Saygılı, 'Yardımın, bağışın miktarı yoktur. Yapılan her kuruş yardım kıymetlidir. Aşevi ve kurban bağışları, gıda yardımları, zekat bağışı, giysi yardımı, sevgi bohçası yardımı ve daha birçok kalem yardımın her biri ona muhtaç olan insanlarımızın yüzündeki tebessümdür" ifadelerine yer verdi.

Sosyal yardımların yanı sıra kemik iliği ve kan bağışlarının da önemine vurgu yapan

Ramazan Saygılı, "Sensiz Olmaz" sloganıyla başlattıkları kampanya için hayırseverlere şimdiden teşekkür ettiklerini belirterek, şöyle seslendi:

"En bulaşıcı hastalık iyilik olsun istiyoruz. Hayırseverlerimizin yaptıkları yardımlarla hayır dualarını alırken, çevrelerine de bu iyiliği bulaştırmalarını bekliyoruz. Çünkü, Kızılay sizinle güçlü. Haydi Adanam." - ADANA

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Kızılay, Türk, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Kızılay'dan Adanalılara 'dayanışmaya katılın' çağrısı - Son Dakika


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