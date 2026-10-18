Kızının ses kaydıyla harekete geçen baba, Hatay\'da 5 eğitim tesisi inşa ediyor

Hatay'da 6 Şubat depremlerinde eşini ve 2 kızını kaybeden Mümtaz Gövce, kurucusu olduğu 6 SIFIR 2 Çocuk Hakları ve Afet Mücadele Derneği aracılığıyla çocukların geleceğine umut oluyor. Kızının enkaz altından kendisine gönderdiği ses kaydıyla Türkiye'yi yasa boğan Gövce, "Yeter ki çocuklar yaşasın" sloganıyla çıktığı yolda Hatay'da 5 eğitim yuvasının inşasını sürdürürken okullardaki sınıflara depremde hayatını kaybeden çocukların isimlerini vermeyi hedefliyor.

Asrın felaketi olarak nitelendirilen 6 Şubat 2023 depremlerinde İstanbul'da iş seyahatinde olan Mümtaz Gövce, eşi Sena ile kızları 6 yaşındaki Ece Birce ve 10 yaşındaki Elif Eylül'ü Antakya'da yıkılan Elit Apartmanı'nda kaybetti. Kızının enkaz altından gönderdiği ancak kendisine zamanında ulaşmayan ses kaydıyla yaşadığı acı hafızalara kazınan Gövce, çocukların haklarını korumak ve geleceğe daha güvenle ulaşmalarına katkı sunmak amacıyla harekete geçti.

Mart 2024'te 6 SIFIR 2 Çocuk Hakları ve Afet Mücadele Derneği'ni kuran Gövce, ilk etapta depremden etkilenen çocukların barınma, giyim ve beslenme ihtiyaçlarına yönelik çalışmalar yürüttü. Çalışmalarını daha kalıcı hale getirmek isteyen dernek, Milli Eğitim Bakanlığı ile imzaladığı protokol kapsamında eğitim yatırımlarına yöneldi.

Hatay'da 4 katlı ve 2 bin 600 metrekarelik ilkokul, bilim ve sanat merkezi, 800 metrekarelik anaokulu, özel eğitim ihtiyacı olan çocuklara yönelik merkez ve kadınlar için kurs merkezi olmak üzere 5 eğitim tesisinin inşası sürüyor. Adıyaman'da da bir eğitim yuvasının yapımına başlanmasının planlandığı öğrenildi. Dernek, bugüne kadar akıl ve zeka oyunları ile kütüphane alanlarında 14 sınıfın açılışını gerçekleştirdi.

"Depremde hayatını kaybeden çocuklarımızın isimlerini sınıflarda yaşatacağız"

Yapımı süren eğitim tesisleri hakkında bilgi veren Mümtaz Gövce, çocukların eğitimine kalıcı katkılar sunmak istediklerini belirterek, "Derneğimizi, 6 Şubat depremlerinde yaşadığımız kayıpların ardından Mart 2024'te kurduk. İlk günden bugüne çocuk haklarının tamamı için çaba gösteriyoruz. İlk günlerde barınma, giyim ve beslenme üzerine çalışmalar yürütüyorduk. Ancak depremin üzerinden geçen sürede artık daha kalıcı işler yapmak adına Milli Eğitim Bakanlığımızla protokol yaptık. Şu anda aktif olarak 5 okul inşaatımız devam ediyor. Arkamda gördüğünüz ilkokul binası 4 katlı ve 2 bin 600 metrekarelik alana sahip. Bir bilim ve sanat merkezi, 800 metrekarelik bir anaokulu ve özel eğitim ihtiyacı olan çocuklarımız için bir merkez yapıyoruz. Son olarak kadınlarımız için de bir kurs merkezi hayata geçireceğiz" dedi.

Kızının enkaz altındaki ses kaydının kendileri için bir dönüm noktası olduğunu ifade eden Gövce, "Depremde herkesin bildiği üzere kızımın enkaz altında bir ses kaydı vardı. Sesini bana duyuramadı. Bizim için bütün süreç o noktadan sonra başladı. Depremde hayatını kaybeden çocuklarımızın isimlerini, burada gördüğünüz 5 okulun sınıflarına vermek için bir çalışma yürütüyoruz. Yeter ki çocuklar yaşasın" diye konuştu.

"Biz hayatımızı iyiliğe adadık"

Eğitim yatırımlarıyla çocukların geleceğine katkı sunmayı amaçladıklarını dile getiren Gövce, depremde yıkılan Yılmaz Nur İlkokulu'nun yerine yeniden okul inşa ettiklerini söyledi. Aynı bahçeye bilim ve sanat merkezi de yapacaklarını belirten Gövce, ortaokul ve lise çağındaki çocukların bilim, sanat, teknoloji ve mühendislikle buluşmasını istediklerini kaydetti.

Eğitimin toplumun gelişiminde önemli bir yere sahip olduğunu vurgulayan Gövce, "Biz toplumun eğitimle düzeleceğine inananlardanız. Bu sebeple bütün enerjimizi ve gücümüzü geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın eğitim hayatına katkı sağlamak için harcıyoruz. Okul inşaatlarımızın dışında, akıl ve zeka oyunları ile kütüphane alanlarında 14 sınıfın da açılışını yaptık. Temel amacımız eğitime destek olmak. Bilim ve sanat merkezi kurmamızın amaçlarından biri de özellikle mühendislik alanında çocuklarımıza yeni imkanlar sunmak" ifadelerini kullandı.

Eğitim yuvalarında yetişecek çocukların başarılı bireyler olmasını temenni eden Gövce, "Ümit ediyorum ki burada eğitim gören çocuklarımız ahlaklı, donanımlı ve başarılı nesiller olarak yetişir. Bir daha 6 Şubat'ta yaşadığımız acıların, sıkıntıların ve ihmallerin gelecek nesillerde tekrarlanmamasını, bu kadar can kaybının bir daha yaşanmamasını diliyorum. Biz hayatımızı iyiliğe adadık. Bize destek veren herkese çok teşekkür ediyoruz. Bu desteklerle elimizden geldiği, gücümüzün ve nefesimizin yettiği kadar iyilik için çalışıyoruz. Ümit ediyorum ki yaptığımız çalışmalarla gelecek nesillere az da olsa faydamız olur" dedi.