Kızlardan Babalar Günü Sürprizi

Gaziantep'in Nizip ilçesinde karpuz tezgahının başında ekmeğini kazanmaya çalışan babaya, çocukları Babalar Günü sürprizi yaparak hediye verdi. Amatör kameraya yansıyan o anlarda, aldığı hediyeyle yüzü gülen babanın kızlarına sarılma anı ise duygulandırdı.

Gaziantep'in Nizip ilçesinde iki kız kardeş, Babalar Günü'nde de karpuz tezgahının başında ekmeğini kazanmaya çalışan babalarına sürpriz yaptı. Aldıkları hediyeyi babalarına getiren kızlar, babalarını hem şaşırttı hem de sevindirdi. Çocuklarının getirdiği hediye ile yüzü gülen babanın teşekkür ederek kızlarına sarılma anı ise duygulandırdı.

Çevredeki vatandaşları da tebessüm ettiren o anlar kameraya yansıdı. - GAZİANTEP