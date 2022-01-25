Üye Girişi
KKTC Mikrobiyoloji Platformu'nun yeni başkanı Doç. Dr. Buket Baddal oldu - Son Dakika

KKTC Mikrobiyoloji Platformu'nun yeni başkanı Doç. Dr. Buket Baddal oldu

25.01.2022 08:23
KKTC Mikrobiyoloji Platformu'nun yeni başkanı Doç. Dr. Buket Baddal oldu

Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti (TMC) bünyesinde çalışma grubu olarak faaliyet gösteren KKTC Mikrobiyoloji Platformu'nun yeni başkanı Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Buket Baddal oldu.

Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti (TMC) bünyesinde çalışma grubu olarak faaliyet gösteren KKTC Mikrobiyoloji Platformu'nun yeni başkanı Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Buket Baddal oldu.

Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti (TMC) çatısı altında faaliyet gösteren tüm çalışma gruplarının yeni dönem yönetimleri, Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde eş zamanlı olarak yapılan genel kurullarla belirlendi. Bu kapsamda, KKTC Mikrobiyoloji Platformu'nda yeni dönem yönetim kurulu da düzenlenen seçimli genel kurul ile oluşturuldu. Kurucu başkan Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ'ın aday olmadığı seçimde başkanlığa, Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Buket Baddal getirildi.

Platform genel sekreterliğine ise Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Emrah Ruh seçildi. Yakın Doğu Üniversitesi DESAM Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı'ndan Yrd. Doç. Dr. Ayşe Seyer ve Yakın Doğu Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu'ndan Doç. Dr. Meryem Güvenir ise platform yürütme kurulu üyeliğine seçildi.

KKTC Mikrobiyoloji Platformu, mikrobiyoloji camiasına yönelik çalışmalara devam edecek

TMC-KKTC Mikrobiyoloji Platformu, Türkiye ve KKTC'deki mikrobiyologlar arasındaki iş birliğini güçlendirmek, birlikte bilimsel toplantılar ve eğitimler düzenleyerek mikrobiyoloji camiasının yapacağı öneri ve uyarıları topluma ileterek, toplumu doğru bilgilendirmeyi ve ülkede halk sağlığının korunmasını sağlamayı hedefliyor. Platformun COVID-19 pandemisinin ortaya çıkışı ile birlikte gündeme gelen SARS-CoV-2 ve tanıda kullanılan testler ile ilgili 7-8 Eylül 2020 tarihlerinde KKTC'de gerçekleştirdiği "Uygulamalı COVID-19 PCR Akademisi" ülkedeki bilim insanları tarafından yoğun ilgi görmüştü. 29 Mayıs 2020'de ise enfeksiyon hastalıklarının takip ve kontrolünde yenilikçi yöntemleri ele alan "Salgın Hastalıklar ve Matematiksel Modelleme: KKTC Deneyimi" seminerini Türkiye ve KKTC'den araştırıcıların katılımı ile gerçekleştirdi. 25-27 Aralık 2020 tarihinde çevrimiçi olarak yapılan TMC 2020 Mikrobiyoloji Sempozyumu'nda ise TMC-KKTC Mikrobiyoloji Platformu "Bilimsel Verilerle KKTC'de COVID-19 Pandemisi" oturumu altında sunumlar yaparak ülkedeki son gelişmeleri bilim dünyası ile paylaştı. 2022 dönemi için KKTC'de birçok uygulamalı kurs, seminer ve panel planlayan TMC-KKTC Mikrobiyoloji Platformu, yeni dönemde inovatif teknolojilerin enfeksiyon hastalıkları tanısında kullanımına yönelik etkinlikler planlıyor. - İSTANBUL

YORUMLAR
500

Yakın Doğu Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji, Kıbrıs, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel KKTC Mikrobiyoloji Platformu'nun yeni başkanı Doç. Dr. Buket Baddal oldu - Son Dakika


Kar yağışı nedeniyle İstanbul Havalimanı'nda iniş kalkış iptalleri saat 13.00'e kadar uzatıldı Kar yağışı nedeniyle İstanbul Havalimanı'nda iniş kalkış iptalleri saat 13.00'e kadar uzatıldı         
08:22
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla İçişleri Bakanı Soylu ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu İstanbul'a geldi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla İçişleri Bakanı Soylu ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu İstanbul'a geldi         
08:05
İBB Başkanı İmamoğlu, 3 ilçe sayıp "Kar kalınlığı 1 metreye ulaştı" diyerek uyardı İBB Başkanı İmamoğlu, 3 ilçe sayıp "Kar kalınlığı 1 metreye ulaştı" diyerek uyardı         
23:54
Rusya Merkez Bankası, döviz alımını durdurdu Rusya Merkez Bankası, döviz alımını durdurdu         
17:01
Son Dakika! Kuzey Marmara Otoyolu'nda 30 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi, trafik kilitlendi Son Dakika! Kuzey Marmara Otoyolu'nda 30 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi, trafik kilitlendi         
15:57
Yaşamını yitiren Fatma Girik, vasiyeti gereği hayat arkadaşı Memduh Ün'ün yanına defnedilecek Yaşamını yitiren Fatma Girik, vasiyeti gereği hayat arkadaşı Memduh Ün'ün yanına defnedilecek         
15:12
Son Dakika: Galatasaray'da De Andre Yedlin'in sözleşmesi feshedildi! Amerika'ya uçuyor Son Dakika: Galatasaray'da De Andre Yedlin'in sözleşmesi feshedildi! Amerika'ya uçuyor         
14:26
Kara kış Pelin Akil'e engel olamadı! Mayoyla kendisini karın içine bıraktı Kara kış Pelin Akil'e engel olamadı! Mayoyla kendisini karın içine bıraktı         
14:03
Yasak aşk yaşadığı kadını katletti! "Öldürmek isteseydim kafasına sıkardım" diye kendini savundu Yasak aşk yaşadığı kadını katletti! "Öldürmek isteseydim kafasına sıkardım" diye kendini savundu         
13:40
Oyuncu Bülent Şakrak'tan anneye gözyaşlarıyla veda Oyuncu Bülent Şakrak'tan anneye gözyaşlarıyla veda         
13:39
Muharrem İnce'den muhalefetin cumhurbaşkanı adayı ile ilgili bomba iddia: O isme teklif götürdüler Muharrem İnce'den muhalefetin cumhurbaşkanı adayı ile ilgili bomba iddia: O isme teklif götürdüler         
12:34
Son Dakika: Vaka yoğunluğu en çok artan 10 ilimiz belli oldu Son Dakika: Vaka yoğunluğu en çok artan 10 ilimiz belli oldu         
12:19
4 enstrüman hayata geçiriliyor! Merkez Bankası'ndan rezervleri 85 milyar dolar artıracak adım 4 enstrüman hayata geçiriliyor! Merkez Bankası'ndan rezervleri 85 milyar dolar artıracak adım         
12:07
Son dakika: Borsada parası olanlar derin bir nefes aldı! BTC Turk'teki erişim sıkıntısı bitti! Son dakika: Borsada parası olanlar derin bir nefes aldı! BTC Turk'teki erişim sıkıntısı bitti!         
11:59
Aygün Aydın, Hakan Sabancı ile anılan herkese kulp takıyor! Şimdi de Derin Talu ile ilgili "Cinsel ilişki partilerine katılıyor" dedi Aygün Aydın, Hakan Sabancı ile anılan herkese kulp takıyor! Şimdi de Derin Talu ile ilgili "Cinsel ilişki partilerine katılıyor" dedi         
11:58
Everton'ı çalıştıracak! Fenerbahçe'den yaka paça gönderilmişti! Everton'ı çalıştıracak! Fenerbahçe'den yaka paça gönderilmişti!         
11:57

Son Dakika Haberleri
08:22 Kar yağışı nedeniyle İstanbul Havalimanı'nda iniş kalkış iptalleri saat 13.00'e kadar uzatıldı
08:06 Mikrofonu açık unutan Biden'dan kendisini kızdıran muhabire küfür
08:06 İstanbul'da şiddetli kar yağışı vatandaşı perişan etti! Çok sayıda kişi araçlarında mahsur kaldı
08:05 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla İçişleri Bakanı Soylu ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu İstanbul'a geldi
08:04 25 Ocak Döviz kurları! Dolar ne kadar? Euro ne kadar?
07:28 İstanbul'da bugün özel araçlar saat 13.00'e kadar trafiğe çıkamayacak
07:22 Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı kar yağışının bilançosunu açıkladı
07:22 Kar yağışı sebebiyle, İstanbul Havalimanı'nda iptallerin süresi uzatıldı
07:19 Adeta buz pisti! Avcılar'dan Firuzköy'e kayak yaparak gitti
07:17 İstanbul'da bugün gerçekleştirilecek duruşmalar ertelendi
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.01.2022 08:31:25. #1.12#
SON DAKİKA: KKTC Mikrobiyoloji Platformu'nun yeni başkanı Doç. Dr. Buket Baddal oldu - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement