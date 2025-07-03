Klima Bakımını İhmal Etmeyin! - Son Dakika
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Klima Bakımını İhmal Etmeyin!

Klima Bakımını İhmal Etmeyin!
03.07.2025 11:20
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Eskişehir'de klima tamircisi Ümit Alan, 1 birimlik bakımın ihmal edilmesinin 100 birim masrafa yol açabileceğini belirtti.

Eskişehir'de klima tamirciliği yapan Ümit Alan, vatandaşların 1 birimlik klima bakım ücretini vermedikleri için 100 birimlik tamir masrafı ile karşılaşabileceklerini aktardı.

Yaz aylarıyla beraber araçlarda klimaların önemi artıyor. Yolculuklarına serin bir şekilde devam etmek isteyen vatandaşlar araçlarını klima tamircilerine yönelmek durumunda kalıyor. Eskişehir'de uzun yıllardır klima tamirciliği yapan Ümit Alan, vatandaşların araç klimalarının bakımlarını atlarlar ise 1 birim ücret ödeyerek çözülebilecek bir sorunu 100 birim ödeyerek tamir ettirmeleri gerekebileceğini aktardı. Ayrıca Alan, klima bakımlarının vatandaşlara keyifli bir sürüş deneyimi ortaya çıkaracağını söyledi.

"1 birimlik masraf 100 birime çıkabilir"

Klima bakımlarının masraftan çok tasarruf olduğunu aktaran Ümit Alan, "Araçlardaki klima gazının mutlaka tam olması gerekiyor. Klima kompresör yağlarının da eksiksiz olması şart. Yağsızlık, kompresörde ciddi hasarlara yol açabilir; kompresör kilitlenebilir, radyatör değişimi gerekebilir. Ciddi arızalar ve yüksek masraflarla karşılaşmak istemiyorsanız, klima bakımlarını hızlı bir şekilde yaptırmalısınız. Bakım çok önemli; 1 birimlik bakım maliyeti, ihmal edilirse tamirde 100 birime çıkabilir" dedi.

"Daha konforlu bir sürüş için teknik servislere başvurabilirler"

Ayrıca Alan, araç sahiplerinin klima bakımlarını yılda 1 kere yaptırması gerektiğini şu kelimeler ile aktardı:

"Araç sahipleri, doğru klima kullanımı için mutlaka araçlarının kullanım kılavuzlarını okusun. Böylece daha konforlu bir sürüş için teknik servislere başvurabilirler. Klima bakımı, yaz başında yılda bir kez yapılması yeterlidir. Uzman gözüyle sistem kontrol edilir ve klimaya ihtiyaç duyduğunuz süre boyunca keyifli bir sürüş sağlar. Motor yağı nasıl yılda bir kez değiştiriliyorsa, klima bakımı da yılda bir kez yaptırılmalı. Ufak maliyetlerle bakım yaptırma imkanı varken, ihmal edilirse çok daha büyük masraflarla karşılaşılabilir." - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Ümit Alan, Otomobil, Ekonomi, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel Klima Bakımını İhmal Etmeyin! - Son Dakika

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