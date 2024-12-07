Klima Yangını Paniğe Neden Oldu

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Yanan klima motoru paniğe neden oldu

ADIYAMAN - Adıyaman'da, bir evin klima motorunda çıkan yangın korku ve paniğe neden oldu.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Mehmet Akif Mahallesi 525 Sokak içerisinde 3 katlı bir binanın 1.katındaki daireye ait evin klima motorunda yangın çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenlerden dolayı çıkan yangını fark eden mahalle sakinleri durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucunda alevler kontrol altın alınarak söndürüldü. Ölen yada yaralananın olmadığı olayda maddi hasar meydana geldi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.