Klimadan Yangın: Panik ve Kaçış

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Klimadan çıkan yangın panik yaşattı

ANTALYA - Antalya'da bir ikamette klimanın iç ünitesinden çıkan yangın apartmanda panik yaşattı. Apartman içerisini saran dumanlar nedeniyle ikamet sakinleri sokağa döküldü.

Yangın Saat 11.00 sıralarında Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Sedir Mahallesi 725 sokak üzerinde meydana geldi. Sokak üzerinde bulunan bir apartmanın 4'üncü katından dumanlar çıkması üzerine ikamet içerisinde bulunan vatandaşlar ve diğer apartman sakinleri binayı boşalttı. Olayın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken, ekiplerinin zamanında müdahalesi ile yangın büyümeden söndürüldü. Yangın nedeniyle ikamette maddi hasar meydana geldi.