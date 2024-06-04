Kocaeli'de Özel Çocuklara Atla Terapi Eğitimi Veriliyor - Son Dakika
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Yerel

Kocaeli'de Özel Çocuklara Atla Terapi Eğitimi Veriliyor

Kocaeli'de özel çocukların sosyal, psikolojik ve fiziksel kabiliyetlerini artırabilmesi için atla terapi eğitimi veriliyor. Otizmli ve fiziksel engelli çocukların tedavilerine destek için yaygın kullanılan alternatif yöntem olan atla terapi ile çocuklar hayatlarını daha iyi şekillendiriyor.

04.06.2024 15:41
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Kocaeli'de özel çocukların sosyal, psikolojik ve fiziksel kabiliyetlerini artırabilmesi için atla terapi eğitimi veriliyor. Otizmli ve fiziksel engelli çocukların tedavilerine destek için yaygın kullanılan alternatif yöntem olan atla terapi ile çocuklar hayatlarını daha iyi şekillendiriyor.

Kocaeli'de özel çocukların sosyal, psikolojik ve fiziksel kabiliyetlerini artırabilmesi için Hippoterapi eğitimi veriliyor. Gebze Belediyesi tarafından başlatılan proje ile çocuklar Gaziler Dağı Atlı Eğitim Merkezinde her hafta cuma günü eğitim alıyor. Denge, koordinasyon, iletişim, hareket ve duyu motor fonksiyon bozukluklarının tedavisine katkı sunan atla terapi (Hippoterapi) programı eğitimleri ile çocukların gelişimine katkı sunuluyor. Atın sırt hareketlerinin kullanılmasıyla bireylerin fiziksel kabiliyetlerinin iyileştirilmesini, aynı zamanda psikolojik ve sosyal gelişimlerinin güçlendirilebilmesini amaçlayan hippoterapi programıyla çocuklar önemli yol kat ediyor.

Otizmli ve fiziksel engelli çocukların tedavilerine destek için yaygın kullanılan alternatif yöntem olan atla terapi, çocukların fiziksel, zihinsel ve duygusal gelişimlerine büyük katkı sağlıyor. Merkeze gelen her çocuğa hastalık düzeyleri ve ihtiyaçları doğrultusunda özel program hazırlanıyor. Uygulama kapsamında refakatçileriyle destek tedavinin verildiği merkeze getirilen çocuklar, atlarla ilk tanışmanın ardından hayatlarına sağlık katacak seanslara başlıyor. Atlı terapi eğitimlerinde, uzman eşliğinde ilk kez atlarla buluşan çocukların heyecan ve mutlulukları yüzlerine yansıyor. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

Kocaeli, Yerel, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kocaeli'de Özel Çocuklara Atla Terapi Eğitimi Veriliyor - Son Dakika

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