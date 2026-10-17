Kocaeli\'de selzedelere 10 bin lira, hane ve esnafa 20 ve 40 bin lira destek veriliyor

Kocaeli'de etkili olan sağanak yağışın ardından selden zarar gören vatandaşlar için hasar tespit ve yardım çalışmaları sürüyor. Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, acil ihtiyaçların karşılanması amacıyla afetzedelerin hesaplarına onar bin lira yatırılmaya başlandığını açıkladı. Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ise selden etkilenen hanelere 20 bin, esnafa 40 bin lira nakit destek sağlandığını bildirdi.

Kocaeli'de 15 Ekim'de etkili olan ve birçok noktada su baskınlarına neden olan sağanak yağışın ardından ekipler, afetin izlerini silmek için sahadaki çalışmalarını sürdürüyor. AFAD İl Müdürlüğü'nde düzenlenen basın açıklamasında Kocaeli Valisi İlhami Aktaş ile Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, yürütülen çalışmalar, selden zarar gören vatandaşlara sağlanan nakdi destekler ve beklenen yeni yağış dalgasına ilişkin bilgi verdi.

"Hasar tespit çalışmaları yapılıyor"

Sel nedeniyle hayatını kaybeden eski muhtar Mustafa Kedikli'ye Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı dileyen Vali İlhami Aktaş, sahadaki çalışmaların aralıksız sürdüğünü belirterek, "Ekiplerimiz sahadaki çalışmalarına devam ediyor. Hasar tespit çalışmaları yapılıyor. Bir yandan da Büyükşehir Belediyemizin koordinesinde İSU, ilçe belediyeleri, Karayolları, AFAD ve DSİ ekipleri selin getirdiği çamuru temizlemek için çaba sarf ediyor. Kolluk kuvvetlerimiz de trafik düzenlemesi ve diğer ihtiyaçlar noktasında onlara yardımcı oluyor" dedi.

Selin neden olduğu zararların belirlenmesi için kurumların koordineli şekilde çalıştığını ifade eden Aktaş, "Bunun yanı sıra ilçe kaymakamlıklarımızın koordinesinde ilgili müdürlüklerimiz de hasar tespit çalışmalarını yapıyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, Defterdarlığımız ve Tarım İl Müdürlüğümüz de kendi mevzuatları çerçevesinde hasarları tespit ediyor. Hasar tespit sonuçları AFAD Başkanlığında toplanarak koordine edilecek ve en kısa zamanda vatandaşlarımızın gördüğü hasarın oranına göre giderilmeye çalışılacak" diye konuştu.

"Vatandaşlarımızın hesaplarına onar bin lira yatırıldı"

Afetzedelerin acil ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri amacıyla ilk etapta sağlanan nakdi desteğe ilişkin bilgi veren Aktaş, "Tüm bunlar yapılırken Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımızın ilimize tahsis ettiği ödenekten, zararın büyüğüne küçüğüne bakılmaksızın, sadece bir ilk müdahale, ilk bir can suyu olması ve acil ihtiyaçlar için kullanılabilmesi amacıyla vatandaşlarımızın hesaplarına onar bin lira yatırıldı. Bu destek, daha sonra tespit edilecek zarardan bağımsız olarak sağlanacak. Dün akşamdan beri arkadaşlarımız çalışıyor. Cumartesi, pazar da çalışmalar devam ediyor. Tespitler yapıldıkça bu paralar anlık olarak hesaplara yatırılıyor. Bugün ve yarın tüm vatandaşlarımıza ulaştırılacak. Bu sadece acil ihtiyaçlar için bir önlem. Asıl zararla ilgili tespitler yapıldıkça gereği yerine getirilecek" ifadelerini kullandı.

Afetin izleri tamamen silinene kadar çalışmaların devam edeceğini vurgulayan Aktaş, valilik ve belediyelerin koordinasyon içinde hareket ettiğini, kriz merkezleri, hasar tespit ekipleri ve kolluk kuvvetlerinin 24 saat esasına göre görev yaptığını kaydetti.

"1972 personelimiz yaklaşık 850 araçla hizmet veriyor"

Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin sahadaki çalışmalarına ilişkin son durumu paylaşan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ise, "Ekiplerimiz ilk günden beri sahada çok yoğun şekilde çalışmalarını sürdürüyor. Şu anda sahada bin 972 personelimiz yaklaşık 850 araçla hizmet veriyor. Şu ana kadar ulaşmadığımız bir bölge kalmadı. Her yere tek tek ulaşıldı. Bir kısmında temizlik ve enkazın kaldırılması gibi çalışmalar yürütülüyor, bir kısım noktalarda ise selden zarar gören vatandaşlarımızın tespitleri yapılıyor" dedi.

"Dere kesitleriyle ilgili daha ciddi yatırımlar yapılması gerekiyor"

Su baskınlarının yaşandığı noktalarda yaptığı incelemelere değinen Büyükakın, bazı bölgelerde dere kesitlerinin tıkanması nedeniyle taşkınların meydana geldiğini belirterek, "Özellikle belli noktalarda yaptığımız tespitlerde, mesela Seymen Battı-Çıktısı'nın olduğu bölgede, yine Yuvacık'ın alt tarafında Başiskele Kavşağı adını verdiğimiz bölgede ve Kartepe tarafında bazı noktalarda yollarda biriken sularla karşılaştık. Buralarda ağırlıklı olarak dere kesitlerinin tıkanması sonucunda yola taşan ya da çevreye yayılan suların evleri basması durumuyla karşılaştık. Özellikle Başiskele merkez ve Kullar tarafında benzer bir durum söz konusu oldu. İSU, yaz boyunca buraların düzenli temizliğine devam etti, bütün mazgallar temizlendi ancak dere kesitleriyle ilgili daha ciddi yatırımlar yapılması gerektiği de görülüyor. Önümüzdeki süreçte hem Karayolları hem de DSİ ile yeniden görüşerek o kesitlerde gerekli çalışmaları yapacağız. Tabii orada ciddi anlamda imar da bulunduğu için çözümü çok da kolay olmayan noktalar var. Çözümü kolay olan yerleri aslında şehrimizde şu ana kadar hep yaptık, tamamladık. Derelerin ıslah edildiği, altyapının yenilenme imkanının olduğu bölgelerde herhangi bir sorunla karşılaşılmadı" ifadelerini kullandı.

"Yuvacık Barajı'nda şu anda doluluk yüzde 82"

Yoğun yağışların ardından barajlardaki doluluk oranlarının yakından takip edildiğini ve kontrollü su tahliyesinin sürdüğünü belirten Büyükakın, "Barajların doluluk oranlarını takip etmemiz kritik önem taşıyor. Çünkü yağan yağışlar nedeniyle derelerin doluluk seviyesi artmış vaziyette. Barajlardaki suyun kontrollü şekilde deşarj edilmesi gerekiyor. Arkadaşlarımız bir taraftan da bunu takip ediyor. Yuvacık Barajı'nda şu anda doluluk yüzde 82. Kontrollü şekilde deşarj yapılıyor ve orada saatte 6 santimetrelik bir düşüş takip ediyoruz. Kandıra Namazgah'ta 4 santimetrelik bir düşüş var. Karamürsel İhsaniye Barajı'nda ise doluluk daha düşük, yüzde 60'lar seviyesinde. Orada sadece su seviyesinde bir yükselme var. Bu nedenle herhangi bir kontrole gerek duyulmuyor" dedi.

560 aboneye tedbir amaçlı su verilemiyor

Yağış nedeniyle yerel su kaynaklarına kum ve mil karıştığını, bu sebeple bazı bölgelerde su temininin geçici olarak durdurulduğunu açıklayan Büyükakın, "Başiskele Doğantepe'de 300 abonemiz, Kartepe'de 260 abonemiz, toplamda 560 abonemiz suyla ilgili sıkıntı yaşıyor. Bunun temel sebebi şu: Bunlar yerel kaynaklar olduğu için yağışlarla birlikte gelen suyu depolara vermemiz halinde, depoların içine girecek kum ve mil daha sonrasında başka komplikasyonlara yol açabilir. Bu nedenle şu anda suyu depolara ulaştırmamayı ve durulmasını beklemeyi doğru buluyoruz. Peki ihtiyaç nasıl karşılanacak? O bölgelerden muhtarlarımız veya İSU aracılığıyla bizden su talep etsinler. Temizlik suyu ihtiyaçlarını karşılamak üzere o bölgelere tankerle su ulaştıracağız. Ama şu anda depolardan şebekelere su verilmesi sağlıklı ve güvenli değil. Vatandaşlarımızın da bunu anlayışla karşılamasını istiyoruz çünkü bu, onların sağlığı açısından yapılıyor" ifadelerini kullandı.

"Hane başına 20 bin, esnaf başına 40 bin lira nakit desteği sağlıyoruz"

Selden etkilenen hane ve iş yerlerine yönelik başlatılan yardım çalışmalarının detaylarını paylaşan Büyükakın, nakdi desteğin yanı sıra eşya yardımlarının da yapılacağını belirterek, "Sosyal Hizmetler birimimiz, 33 araç ve 55 personelle yağışlardan etkilenen hemşehrilerimizin ziyaretlerine gidiyor. Şu ana kadar 250 hane ve 30 esnafımız yardımlardan yararlandı. Gittiğimiz noktalarda hane başına 20 bin lira, esnaf başına 40 bin lira nakit desteği sağlıyoruz. Bu önemli bir tutar. Hanelere verilen 20 bin liralık desteğin dışında, önümüzdeki süreçte evlerindeki temizliğin tamamlanmasının ardından mobilya, beyaz eşya gibi desteklerimizi de ayrıca vereceğiz. Bu yardımlar, verilen 20 bin liralık nakdi desteğe ek olarak sağlanacak" dedi.

Selden zarar gören esnafa yönelik ilave desteklerin de Valilik ve AFAD ile birlikte değerlendirileceğini belirten Büyükakın, barınma ihtiyacı bulunan vatandaşların 153 numaralı Büyükşehir Belediyesi hattına başvurmaları halinde ihtiyaçlarının karşılanacağını söyledi.

Gece saatleri için kuvvetli yağış uyarısı

Gece saatlerinde etkisini artırması beklenen yağışlara karşı vatandaşları uyaran Büyükakın, "Yağışla ilgili tahminlere baktığımızda, gece özellikle saat 22.00'den itibaren, 23.00 ve 00.00'ten sonra daha da şiddetini artıran bir yağışın Gebze, Körfez ve Derince'nin üst kesimleri ile Kandıra'nın sahil tarafında etkili olacağı görülüyor. Saat 22.00 ile 00.00 arasında Karamürsel ve Gölcük'ün güney kesimlerinde bir yağış dalgası bekleniyor. Başiskele'nin de bundan etkileneceği görülüyor. Saat 01.00'den sonra ise Gebze, Körfez, Kandıra ve İzmit bölgelerinin ciddi yağış alacağı tahmin ediliyor" dedi.

Vatandaşlardan ihtiyaç duymadıkça trafiğe çıkmamalarını isteyen Büyükakın, olası olumsuzluklara karşı tüm ekiplerin sahada olduğunu, vatandaşların 153 ve 112 numaralı hatlar üzerinden ihbarda bulunabileceklerini sözlerine ekledi.