Kocaeli Otobüsü Şam'da Görüntülendi - Son Dakika
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Kocaeli Otobüsü Şam'da Görüntülendi

Kocaeli Otobüsü Şam\'da Görüntülendi

Kocaeli'nin özel halk otobüsü Şam'da görüntülendi, başkan esprili bir yanıt verdi.

14.02.2025 12:21
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Kocaeli'nin özel halk otobüsü Suriye'nin başkenti Şam'da görüntülendi, görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi. Sosyal medyada hızla yayılan görüntüye esprili bir açıklama yapan Kocaeli Otobüs ve Minibüsçüler Odası Başkanı Mustafa Kurt, "Kocaeli'den Şam'a sefer başlattık, herkesin haberi olsun" diyerek, işin aslını anlattı.

Suriye'nin başkenti Şam'da üzerinde Kocaeli ismi yazılı özel halk otobüsünün görülmesi hayrete düşürdü. Sosyal medyada hızla yayılan görüntülerde, bu anları kaydeden bir Suriyelinin, "Acayip, nasıl yani? Buraya nasıl geldi?" sözleri dikkat çekti.

"Yönetmelik gereği hurda araçların satışını yapıyoruz"

Olayın ardından açıklama yapan Kocaeli Otobüs ve Minibüsçüler Odası Başkanı Mustafa Kurt, esprili bir dille, "Kocaeli'den Şam'a sefer başlattık, herkesin haberi olsun" dedi. Ardından Kurt, işin aslını şöyle açıkladı:

"Yönetmelik gereği hurda araçların satışını yapıyoruz. Suriye'den gelen bir arkadaş, bir senedir eski araçları oraya götürüyordu. Suriye'nin başkentinde Kocaeli'nin araçlarını gördük ve hoşumuza gitti. Rejimin düşmesiyle beraber insanlar normal hayata döndü ve bizim araçlar oradaki insanlara hizmet ediyor. Şam'ı ziyaret etmeye ve çalışan araçları görmeye niyetimiz var. Hayırlısı olsun. Muhtemelen krizden dolayı araçları alıp değerlendiriyorlar. Bildiğim kadarıyla buradan 50'ye yakın araç almışlardı. Sefer olarak düzenlemeye başlamışlar. Aracın boyası da aynı duruyor" - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kocaeli Otobüsü Şam'da Görüntülendi - Son Dakika

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