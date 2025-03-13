Kocaeli Restoranında Yangın

Restoranda korkutan yangın büyümeden söndürüldü

KOCAELİ - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir restoranda çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından büyümeden söndürüldü.

Olay, Tepecik Mahallesi Kapanönü Sokak'taki bir kebapçıda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, gece saatlerinde kapalı olan restoranda yangın çıktı. Dumanları gören vatandaşların ihbarıyla olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İş yerinin ocak kısmında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından büyümeden söndürüldü.

Yangın dolayısıyla restoranda hasar meydana geldi.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.