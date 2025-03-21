Kocaeli Yerel Destek Programı'na 171 Proje Başvurusu - Son Dakika
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Kocaeli Yerel Destek Programı'na 171 Proje Başvurusu

Kocaeli'de yürütülen Yerel Destek Programı (YEDEP) kapsamında toplam 171 proje başvurusu alınırken, 168 proje teknik ve mali değerlendirme aşamasına geçti. Projeler 100 puan üzerinden değerlendirilecek ve başarılı olanlara toplam 30 milyon TL hibe desteği verilecek.

21.03.2025 12:44
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Kocaeli'de yürütülen Yerel Destek Programı (YEDEP) kapsamında başvuru süreci tamamlandı. Toplam 171 proje başvurusu alınırken, ilk aşamada projeler usul ve evrak yönünden değerlendirildi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Kocaeli Kent Konseyi iş birliğiyle hayata geçirilen YEDEP'in 2025 yılı başvuruları sona erdi. Başvurular küçük ölçekli ve büyük ölçekli olmak üzere iki kategoride toplandı. Küçük ölçekli projelerden 138, büyük ölçekli projelerden ise 33 başvuru alınarak toplam 171 proje incelendi. Yapılan usul ve evrak kontrolü sonucunda 168 proje uygun bulunarak teknik ve mali değerlendirme aşamasına geçti.

Projeler 100 puan üzerinden değerlendirilecek

Başvuruların ilk aşamasında, gerekli belgelerin eksiksiz ve doğru şekilde sunulup sunulmadığı ve başvuru rehberinde belirtilen kriterlere uygunluğu incelendi. Ön inceleme sonucunda 3 proje elenirken, uygun bulunan 168 proje bağımsız değerlendirme sürecine alındı. Bu aşamada her proje 100 tam puan üzerinden teknik ve mali kriterlere göre puanlandırılacak. 60 ve üzeri puan alan projeler başarılı kabul edilecek. Ancak bu başarı, hibe desteği alınacağı anlamına gelmiyor. Değerlendirme sonuçları daha sonra "Değerlendirme Komitesi" tarafından incelenerek yönetim onayına sunulacak.

Projelerde toplam 64 milyon 412 bin 745 TL hibe talep edilirken, başarılı bulunan projelere 30 milyon TL finansman desteği sağlanacak. Her proje 75 bin TL ile 1 milyon TL arasında hibe desteği alma fırsatına sahip olacak.

Sonuçlar mart ayı sonunda açıklanacak

Bağımsız değerlendirme sürecinin mart ayı sonunda tamamlanması planlanıyor. Kocaeli Kent Konseyi, YEDEP kapsamında yerel sorunlara yenilikçi çözümler getirecek projeleri titizlikle belirlemeye devam ediyor. YEDEP'in, Kocaeli'nde kentleşme bilincini artırmanın yanı sıra sosyal uyum ve toplumsal katılımı güçlendirmede önemli rol oynayacağı ifade ediliyor. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kocaeli Yerel Destek Programı'na 171 Proje Başvurusu - Son Dakika

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