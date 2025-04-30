Koçarlı Belediye Başkanı\'ndan 1 Mayıs Mesajı

Koçarlı Belediye Başkanı Özgür Arıcı, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, "Emeğin, alın terinin ve helal kazancın değerini bilen bir anlayışla çalışanlarımızın her zaman yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.

Emekçilerin toplumdaki yerinin ve katkısının asla göz ardı edilemeyeceğini söyleyen Başkan Arıcı, "Alın teriyle çalışan, üreten, kentimizin her köşesinde emeğiyle hayatı güzelleştiren tüm emekçi kardeşlerimizin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü en içten dileklerimle kutluyorum. Emeğin kutsallığını bilen bir yönetim anlayışıyla, belediyemizde görev yapan tüm personelimizin haklarını korumaya ve çalışma şartlarını daha da iyileştirmeye özen gösteriyoruz" dedi.

Koçarlı Belediyesi olarak her alanda emek veren işçilerin katkısının büyük olduğunu da söyleyen Başkan Arıcı, "İşçilerimizin emekleriyle Koçarlı'mız daha yaşanabilir, daha güçlü bir ilçe haline geliyor. Onların özverisi ve çalışkanlığı, hizmetlerimizin temel taşıdır. Bu vesileyle başta belediyemiz çalışanları olmak üzere, ülkemizin dört bir yanında emek mücadelesi veren tüm işçi kardeşlerimize selam ve saygılarımı sunuyorum" ifadelerini kullandı. - AYDIN