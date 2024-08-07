Koçarlı Belediyesi'nin Yeni Logosu Kullanılmaya Başlandı - Son Dakika
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Koçarlı Belediyesi'nin Yeni Logosu Kullanılmaya Başlandı

Koçarlı Belediyesi\'nin Yeni Logosu Kullanılmaya Başlandı

Koçarlı Belediyesi, ilçenin tarımsal ürünlerini yansıtan yeni bir kurumsal logo kullanmaya başladı. Yeni logo, pamuk, incir, zeytin ve çam fıstığı gibi önemli tarımsal ürünleri içeriyor.

07.08.2024 17:17  Güncelleme: 17:19
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Koçarlı Belediyesi'nin yeni logosu, Belediye Meclisinin 2024 Yılı Ağustos Ayı Olağan Toplantısında gerçekleştirilen oylamada kabul edilmesinin ardından kullanılmaya başlandı.

Koçarlı Belediyesi, ilçenin tanınmış tarımsal ürünlerini içerisinde barındıran yeni bir kurumsal logoyu belediye bünyesinde tasarlatarak kullanmaya başladı. Belediye Başkanı Özgür Arıcı'nın, yeni logonun ilçenin ekonomik zenginliklerini yansıttığını vurguladı.

Koçarlı Belediyesi yeni logosunda, Koçarlı'nın önemli tarımsal ürünleri olan pamuk, incir, zeytin ve çam fıstığı ürünler içeriyor. Bu tasarım, belediyenin sosyal medya hesaplarında paylaşılmaya başlandı ve büyük beğeni topladı. Başkan Arıcı, önceki logoyu değiştirmek için bir logo tasarım yarışması düzenlemişti ancak beklenen sonuç alınamayınca, belediye bünyesinde hazırlanan tasarım, Belediye Meclisinin 2024 Yılı Ağustos Ayı Olağan Toplantısında gerçekleştirilen oylamada kabul edilerek yeni kurumsal logo olarak kabul edildi. Yeni logo bugün itibariyle Koçarlı Belediyesinin kurumsal sosyal medya hesaplarında kullanılmaya başlandı.

Yeni logo ile Koçarlı Belediyesi, ilçenin tarımsal kimliğini daha iyi yansıtırken, bu değişiklikle birlikte, belediye kurumsal kimliğinde önemli bir yeniliğe imza atmış oldu. - AYDIN

Kaynak: İHA

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