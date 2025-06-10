Koçarlı'da Çilek Hasadı Öncesi Denetim - Son Dakika
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Koçarlı'da Çilek Hasadı Öncesi Denetim

Koçarlı\'da Çilek Hasadı Öncesi Denetim
10.06.2025 10:06
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Tarım Müdürlüğü, çilek üretiminde pestisit kalıntı denetimi yaptı. Numuneler laboratuvara gönderildi.

Koçarlı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından ilçe genelinde çilek üretimi yapılan alanlarda hasat öncesi pestisit kalıntı denetimi gerçekleştirildi.

Aydın'ın verimli topraklara sahip ilçelerinden Koçarlı'da çilek üretimi sürerken, kaliteli ve sağlıklı ürün elde etmek amacıyla Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri de sahadaki denetimlerini sürdürüyor. Özellikle iç ve dış pazarda talep gören çileklerin hasat öncesinde pestisit kalıntısı taşıyıp taşımadığının tespiti için İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından üretim alanlarından numuneler alınarak laboratuvar analizlerine gönderildi. Koçarlı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, kalıntısız ve güvenilir ürün üretiminin hem iç piyasada hem de ihracatta büyük önem taşıdığına dikkat çekti. Koçarlı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Müdürlüğümüz bitki sağlığında görevli Ziraat Mühendisi personelimiz tarafından çilek ekili alanlardan hasat öncesi pestisit kontrolü için numuneler alınmıştır" ifadelerine yer verildi. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Koçarlı'da Çilek Hasadı Öncesi Denetim - Son Dakika

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