Koçarlı\'da Kadına Şiddete Dikkat Çekildi

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Aydın'ın Koçarlı ilçesinde Ziraat Fakültesi için açılan stantta öğrenciler bilgilendirildi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Aile içi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği ve Koçarlı İlçe Jandarma Komutanlığı personellerince Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi yerleşkesinde stant açıldı. Standı ziyarete gelen üniversite öğrencilerine "KADES Uygulaması ve Kadına El Kalkamaz" konularında bilgilendirme yapılarak broşür dağıtıldı. - AYDIN