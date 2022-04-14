Koçarlı'da Ramazan ayında fırın denetimleri sıklaştırıldı - Son Dakika
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Koçarlı'da Ramazan ayında fırın denetimleri sıklaştırıldı

14.04.2022 16:46
Koçarlı'da Ramazan ayında fırın denetimleri sıklaştırıldı

Aydın'ın Koçarlı İlçesinde ramazan ayının girmesi ile birlikte Koçarlı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri ve gıda mühendisleri fırın denetimlerini sıklaştırdı.

Aydın'ın Koçarlı İlçesinde ramazan ayının girmesi ile birlikte Koçarlı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri ve gıda mühendisleri fırın denetimlerini sıklaştırdı.

Ramazan ayının gelmesiyle birlikte pide başta olmak üzere unlu mamuller ve tatlılara olan talep arttı. Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan'ın talimatı ile harekete geçen Koçarlı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri ilçe genelindeki fırınlar ile pasta ve tatlı imalathanelerine yönelik denetimlerini yoğunlaştırarak hijyen, gramaj ve fiyat konusunda denetim yaptı.

Başkan Kaplan, her zaman yapılan denetimleri Ramazan ayı dolayısıyla sıklaştırdıklarını ifade ederek, "Ramazanda denetlemelerimizi daha da sıklaştırdık. Halkımıza eksik gramajlı ekmek satan, hijyenik olmayan fırınlara ve satış yerlerine göz açtırtmayacağız. Ekiplerimiz işletmelerin üretim, depo ve satış yerlerini titizlikle inceleyerek, ürünlerin tazeliği, gramajı, saklama koşulları ve hijyen yönünden kontroller gerçekleştirdiler" dedi.

Başkan Kaplan ayrıca denetimlerin sadece fırınlar ile sınırlı kalmayacağını belirterek, "Denetim çalışmalarımız fırın denetimleri ile kalmayacak. Sofralarımızın en başında gelen temel gıdamız olan ekmeklerimizin ve pidelerimizin hijyenik ve sağlık kurallarına uygun şekilde vatandaşların sofrasına gelmesini sağlayacağız. Temiz ve hijyenik kurallara uygun ortamda üretilen pide ve ekmekleri tüketmek her vatandaşın hakkıdır. Vatandaşlarımızın herhangi bir istek, şikayetlerini ve olumsuzlukları Belediyemiz zabıta ekiplerimize bildirebilirler" diye konuştu. - AYDIN

Koçarlı'da Ramazan ayında fırın denetimleri sıklaştırıldı
Koçarlı'da Ramazan ayında fırın denetimleri sıklaştırıldı
Koçarlı'da Ramazan ayında fırın denetimleri sıklaştırıldı

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Hisarcık, Koçarlı, Ramazan, Zabıta, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Koçarlı'da Ramazan ayında fırın denetimleri sıklaştırıldı - Son Dakika


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