Başkan Çolakbayrakdar: "Her bir hemşehrimizin hayatına dokunacak hizmetler üretiyoruz"

Kocasinan Belediyesi; engelli bireylerin günlük yaşamlarını kolaylaştırmak amacıyla hizmete sunduğu elektrikli 'Engelsiz Nakil Aracı' ile yolda kalan ya da çeşitli nedenlerle evden çıkamayan engelli vatandaşların akülü araçlarını alarak, talep edilen noktalara güvenli şekilde ulaştırıyor. Diğer hizmetlerde olduğu gibi yüz güldüren ve hayatı kolaylaştıran çalışmalar dolayısıyla engelli vatandaşların teşekkür ettiği Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, engelli bireylerin yaşamlarını kolaylaştırmak ve toplumsal hayatta daha aktif rol almalarını sağlamak amacıyla birçok projeyi ihtiyaçlar doğrultusunda hayata geçirdiklerini belirtti.

Sosyal belediyecilik anlayışıyla hareket ettiklerini vurgulayan Başkan Çolakbayrakdar, engellilerin her zaman yanlarında olduklarını ifade ederek; "Belediye olarak bir gün değil, her gün engelli kardeşlerimizle beraberiz. Devletimizin engellilere sunduğu hizmetleri yerel yönetim olarak daha ileri seviyelere taşıyoruz. Onların yaşam standartlarını yükseltmek için yoğun çaba sarf ediyoruz. Eğitimden sağlığa, sosyal etkinliklerden projelere kadar her alanda yanlarında olmaya devam ediyoruz. Hepimiz birer engelli adayıyız. Bu bilinçle ilçemizi daha yaşanabilir bir hale getirmek için gece gündüz çalışıyoruz" dedi. Belediyenin engellilere yönelik sunduğu hizmetlerden memnuniyet duyduklarını dile getiren vatandaşlar da yapılan çalışmalar dolayısıyla Başkan Çolakbayrakdar'a teşekkür etti.

Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren ve tamamen elektrikli olan Engelsiz Nakil Aracı, yolda kalan veya herhangi bir nedenle evinden çıkamayan engelli bireylerin akülü araçlarını alarak istedikleri noktalara teslim ediyor. Hizmetten yararlanmak isteyen vatandaşlar, Kocasinan Belediyesi Çözüm Merkezi'nin 0352 222 70 00 numaralı telefonunu arayarak ya da WhatsApp hattı üzerinden başvuruda bulunabiliyor. - KAYSERİ