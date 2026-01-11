Başkan Çolakbayrakdar: "Her bir hemşehrimizin hayatına dokunacak hizmetler üretiyoruz" - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Başkan Çolakbayrakdar: "Her bir hemşehrimizin hayatına dokunacak hizmetler üretiyoruz"

Başkan Çolakbayrakdar: "Her bir hemşehrimizin hayatına dokunacak hizmetler üretiyoruz"
11.01.2026 12:14  Güncelleme: 12:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kocasinan Belediyesi, engelli bireylerin yaşamlarını kolaylaştırmak için elektrikli 'Engelsiz Nakil Aracı' hizmetini başlattı. Yolda kalan ya da evden çıkamayan engelli vatandaşların akülü araçlarını güvenli bir şekilde hedef noktalara ulaştırıyor.

Kocasinan Belediyesi; engelli bireylerin günlük yaşamlarını kolaylaştırmak amacıyla hizmete sunduğu elektrikli 'Engelsiz Nakil Aracı' ile yolda kalan ya da çeşitli nedenlerle evden çıkamayan engelli vatandaşların akülü araçlarını alarak, talep edilen noktalara güvenli şekilde ulaştırıyor. Diğer hizmetlerde olduğu gibi yüz güldüren ve hayatı kolaylaştıran çalışmalar dolayısıyla engelli vatandaşların teşekkür ettiği Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, engelli bireylerin yaşamlarını kolaylaştırmak ve toplumsal hayatta daha aktif rol almalarını sağlamak amacıyla birçok projeyi ihtiyaçlar doğrultusunda hayata geçirdiklerini belirtti.

Sosyal belediyecilik anlayışıyla hareket ettiklerini vurgulayan Başkan Çolakbayrakdar, engellilerin her zaman yanlarında olduklarını ifade ederek; "Belediye olarak bir gün değil, her gün engelli kardeşlerimizle beraberiz. Devletimizin engellilere sunduğu hizmetleri yerel yönetim olarak daha ileri seviyelere taşıyoruz. Onların yaşam standartlarını yükseltmek için yoğun çaba sarf ediyoruz. Eğitimden sağlığa, sosyal etkinliklerden projelere kadar her alanda yanlarında olmaya devam ediyoruz. Hepimiz birer engelli adayıyız. Bu bilinçle ilçemizi daha yaşanabilir bir hale getirmek için gece gündüz çalışıyoruz" dedi. Belediyenin engellilere yönelik sunduğu hizmetlerden memnuniyet duyduklarını dile getiren vatandaşlar da yapılan çalışmalar dolayısıyla Başkan Çolakbayrakdar'a teşekkür etti.

Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren ve tamamen elektrikli olan Engelsiz Nakil Aracı, yolda kalan veya herhangi bir nedenle evinden çıkamayan engelli bireylerin akülü araçlarını alarak istedikleri noktalara teslim ediyor. Hizmetten yararlanmak isteyen vatandaşlar, Kocasinan Belediyesi Çözüm Merkezi'nin 0352 222 70 00 numaralı telefonunu arayarak ya da WhatsApp hattı üzerinden başvuruda bulunabiliyor. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Kocasinan Belediyesi, Yerel Yönetim, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Başkan Çolakbayrakdar: 'Her bir hemşehrimizin hayatına dokunacak hizmetler üretiyoruz' - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
KKTC’de asgari ücretli çalışanlara büyük sürpriz Ekstradan 12 bin TL alacaklar KKTC'de asgari ücretli çalışanlara büyük sürpriz! Ekstradan 12 bin TL alacaklar
Trump: Çin veya Rusya’nın Grönland’ı işgal etmesine izin veremeyiz Trump: Çin veya Rusya'nın Grönland'ı işgal etmesine izin veremeyiz
İran’daki gösterilerde ölü sayısı katlanarak artıyor İran'daki gösterilerde ölü sayısı katlanarak artıyor
Kuvvetli kar yağışı geliyor Meteoroloji uzmanından İstanbul Valisi’ne tatil çağrısı Kuvvetli kar yağışı geliyor! Meteoroloji uzmanından İstanbul Valisi'ne tatil çağrısı
Ünlülere uyuşturucu operasyonu genişliyor Can Yaman da gözaltında Ünlülere uyuşturucu operasyonu genişliyor! Can Yaman da gözaltında
Para etmeyen ürünü 5 günlük emek harcayarak kilosunu 300 TL’den satıyorlar Para etmeyen ürünü 5 günlük emek harcayarak kilosunu 300 TL'den satıyorlar

13:37
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan önemli çağrı: Neslimizi çoğaltmamız lazım
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli çağrı: Neslimizi çoğaltmamız lazım
13:18
Kayıp demans hastası yaşlı adamın bulunduğunda ilk sözü yürek burktu
Kayıp demans hastası yaşlı adamın bulunduğunda ilk sözü yürek burktu
13:06
Hapishaneye atılan Maduro’dan ilk mesaj: İyiyim ve üzgün değilim
Hapishaneye atılan Maduro'dan ilk mesaj: İyiyim ve üzgün değilim
12:35
450 bin TL isteyen takipçisine verdiği yanıt hayranlarını ikiye böldü
450 bin TL isteyen takipçisine verdiği yanıt hayranlarını ikiye böldü
12:13
ABD’nin İran’a yönelik müdahale tehdidi İsrail’i yüksek alarm durumuna geçirdi
ABD'nin İran'a yönelik müdahale tehdidi İsrail'i yüksek alarm durumuna geçirdi
10:37
AKOM saat verdi, İstanbul’a yoğun kar geliyor: Okulların tatil edilmesinde fayda var
AKOM saat verdi, İstanbul'a yoğun kar geliyor: Okulların tatil edilmesinde fayda var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.01.2026 14:00:31. #7.11#
SON DAKİKA: Başkan Çolakbayrakdar: "Her bir hemşehrimizin hayatına dokunacak hizmetler üretiyoruz" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.