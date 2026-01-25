Başkan Çolakbayrakdar: Evlatlarımız tatilde eğlenirken öğreniyor" - Son Dakika
Başkan Çolakbayrakdar: Evlatlarımız tatilde eğlenirken öğreniyor"

25.01.2026 11:26  Güncelleme: 11:28
Kocasinan Belediyesi, yarıyıl tatilinde düzenlediği atölyeler ve kurslarla öğrencilere eğlenceli ve öğretici imkanlar sunuyor. Başkan Ahmet Çolakbayrakdar, bu programların çocukların gelişimine katkı sağladığını belirtti ve eğitimdeki desteğin geleceğe yapılan en değerli yatırım olduğunu vurguladı.

Kocasinan Belediyesi; yarıyıl tatilinde kapılarını açtığı atölyeler ve kurs merkezleriyle öğrencilere hem eğlenceli hem de öğretici bir tatil imkanı sunuyor. 'Kocasinan'da yaşamanın ayrıcalık olduğunu' vurgulayan Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar; eğitimden sanata, bilimden spora kadar geniş bir yelpazede sunulan hizmetlerle çocukların zihinsel ve sosyal gelişimlerini desteklemeye devam edeceklerini belirtti.

Çocukların eğitimine verilen desteğin geleceğe yapılan en değerli yatırım olduğuna dikkat çeken Başkan Çolakbayrakdar; "Geleceğimizin teminatı olan evlatlarımızın hem kişisel gelişimlerine katkı sağlıyor hem de Kocasinan'da yaşamanın ayrıcalığını hissettiriyoruz" dedi. Başkan Çolakbayrakdar, yarıyıl tatiline özel hazırlanan programların öğrencilerin sosyal, zihinsel ve fiziksel gelişimlerini desteklediğini belirterek, "Çocuklarımızın tatil sürecini sadece dinlenerek değil; öğrenerek, üreterek ve eğlenerek geçirmelerini istiyoruz. Onlara sunduğumuz eğitim, sanat ve sosyal faaliyetlerle yarınlarımızı inşa ediyoruz. Bütün gayretimiz, güçlü Türkiye'nin yarınlarını daha donanımlı bireyler olarak yetiştirmek." ifadelerini kullandı.

Öte yandan ilçedeki tesislerini adeta birer kültür ve eğitim merkezine dönüştüren Kocasinan Belediyesi çocuklara geniş bir yelpazede imkan sunuyor. Yarıyıl tatili boyunca Kocasinan Çocuk Kulübü ve çeşitli atölyelerde; değerler eğitimi, robotik kodlama, bağlama, gitar, tiyatro ve resim gibi kurslar düzenleniyor. Özellikle Kocasinan IQ İnovasyon ve AR-GE Merkezi, çocukları bilim ve teknolojiyle buluşturarak onların yeteneklerini keşfetmelerine imkan sağlıyor. Milli ve manevi değerlerin de ön planda tutulduğu etkinliklerde öğrenciler, hem eğleniyor hem de geleceğe hazırlanıyor. - KAYSERİ

Sizin düşünceleriniz neler ?

Başkan Çolakbayrakdar: Evlatlarımız tatilde eğlenirken öğreniyor"
