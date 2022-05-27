Kocasinan Belediyesi'nden vergi mesaisi - Son Dakika
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Kocasinan Belediyesi'nden vergi mesaisi

27.05.2022 12:18
Kocasinan Belediyesi'nden vergi mesaisi

Kocasinan Belediyesi, Emlak, Çevre Temizlik ve İlan Reklam Vergi Ödemelerinin 31 Mayıs Salı günü sona erecek olmasından dolayı vatandaşların vergi ödemelerini rahatlıkla yapabilmesi için çalışma saatlerinde düzenleme yaptı.

Kocasinan Belediyesi, Emlak, Çevre Temizlik ve İlan Reklam Vergi Ödemelerinin 31 Mayıs Salı günü sona erecek olmasından dolayı vatandaşların vergi ödemelerini rahatlıkla yapabilmesi için çalışma saatlerinde düzenleme yaptı.

Vergi ödemelerinde her türlü ödeme kolaylığı sunan Kocasinan Belediyesi Emlak, Çevre Temizlik ve İlan Reklam vergilerini ödemek isteyen mükellefler için hafta sonu 28 Mayıs Cumartesi ve 29 Mayıs Pazar günü saat 09: 00 ile 17: 00 saatleri arası, hafta içi ise 30-31 Mayıs Salı Günü saat 17: 30 ile 19: 30 saatleri arası veznelerin açık olacağı duyurdu.

Vatandaşların işlerini kolaylaştırmak ve daha yaşanabilir bir ilçe sunmak için çalıştıklarını belirten Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, "Vatandaşlarımıza e-belediye uygulamaları, internetten ödeme, posta çeki ile kredi kartına taksit ödeme gibi kolaylıklar sunuyoruz. İnternet vasıtasıyla vergi ödemeleri hem belediye hem de vatandaşa büyük kolaylık sağlıyor. Ödenen vergileri daha iyi kaliteli hizmetler olarak vatandaşlarımıza sunuyoruz. Yatırılan her kuruş Kocasinan'ın, aynı zamanda ülke ekonomisinin büyümesine katkı sunmaktadır. Bu sebeple unutmayalım ki; vergiler geleceğimizin teminatını oluşturmaktadır" ifadelerini kullandı.

Başkan Çolakbayrakdar sözlerini, "Şimdiden vergi ödeme konusunda hassasiyet gösteren hemşerilerime teşekkür ediyorum" diye noktaladı. - KAYSERİ

Kocasinan Belediyesi'nden vergi mesaisi
Kocasinan Belediyesi'nden vergi mesaisi
Kocasinan Belediyesi'nden vergi mesaisi
Kocasinan Belediyesi'nden vergi mesaisi
Kocasinan Belediyesi'nden vergi mesaisi

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Kaynak: İHA

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