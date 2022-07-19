Kocasinan'dan dev yatırım atağı - Son Dakika
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Kocasinan'dan dev yatırım atağı

19.07.2022 13:52
Kocasinan'dan dev yatırım atağı

Kayseri'de 23 Temmuz Cumartesi Günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilecek olan toplu açılış töreninde; Kocasinan'ın 350 Milyon TL değerindeki 44 yatırımın resmi açılışı yapılacak.

Kayseri'de 23 Temmuz Cumartesi Günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilecek olan toplu açılış töreninde; Kocasinan'ın 350 Milyon TL değerindeki 44 yatırımın resmi açılışı yapılacak.

Kocasinan'da açılışı yapılacaklar arasında; okul, kentsel dönüşüm konutları, restorasyonu biten tarihi yapılar, Kayserispor parkı ile dev parklar, Kasapoğlu Cami, yeni yaşam alanları, altyapı, üstyapı ve çevre yatırımları gibi pek çok proje bulunuyor. İnsanı merkez alan hizmet odaklı belediyecilik parolasıyla Kocasinan'a yeni bir soluk getirdiklerini vurgulayan Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Kayseri'nin geleceğine yönelik büyük yatırımlar yapmaya devam edeceklerini söyledi. Her hizmeti ve yatırımı, Kayserilileri mutu etmek maksadıyla yaptıklarına dikkat çeken Başkan Çolakbayrakdar, daha güzel bir Kocasinan inşa etmek için yoğun gayret sarf ettiklerini ifade etti. Yapılan hizmetlerle Kocasinan'ı teknolojinin, sanatın, kültürün, bilimin, sporun ve eğitimin merkezi haline getirdiklerini belirten Başkan Çolakbayrakdar; "Kayseri için tarihe geçecek hizmetler ürettik ve yeni projelerle ilçemizi cazibe merkezi haline getiriyoruz. Hemşehrilerime daha iyi imkanlarda hizmet verebilmek için durmadan çalışıyoruz. Kocasinan Belediyesi olarak 7'den 70'e herkes için projeler üretiyoruz. Sosyal odaklı bir hizmet anlayışıyla bölge sakinlerine hizmet veriyoruz. Özellikle ilçe belediyeler ölçeğinde Türkiye'deki en büyük kentsel dönüşüm projeleri yapan belediyeyiz. Bu çerçevede doğrudan vatandaşımıza dokunan kentsel dönüşüm konutlarımız, dev parklar, yaşam alanları ve diğer yatırımlarımızın resmi açılışını Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilecek. 23 Temmuz Cumartesi günü saat 17: 00'da Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenecek olan toplu açılış törenine tüm vatandaşlarımızı davet ediyorum" ifadelerini kullandı. Yatırımlarla Kocasinan'ı geleceğe taşımaya devam edeceklerini belirten Başkan Çolakbayrakdar, sözlerini; "Bizim için önemli olan kubbede hoş bir seda bırakabilmektir. Bu zamana kadar şehrimizi ve ülkemizi daha ileri noktalara nasıl götürebileceğimizin gayreti içerisinde olduk ve bundan sonra da olmaya devam edeceğiz" diyerek noktaladı. Açılışı yapılacak tesis ve yatırımların bazıları şu şekilde;

Uğurevler okul, Uğurevler kentsel dönüşüm konutları, restorasyonu biten tarihi yapılar, Kayserispor parkı ile dev parklar, Kasapoğlu Cami, yeni yaşam alanları, altyapı, üstyapı ve çevre yatırmaları gibi pek çok proje bulunuyor. Resmi açılışı yapılacak olan yol yenileme ve yeni yol çalışmaları çerçevesinde ise toplam 62 bin 650 metre uzunluğunda yollara; 213 bin ton temel malzeme ile 381 bin 380 ton dolgu malzemesi kullanılarak, 114 bin 600 ton asfalt serimi gerçekleştirildi ve yollar vatandaşların hizmetine sunuldu. - KAYSERİ

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Kaynak: İHA

Kocasinan, Kayseri, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kocasinan'dan dev yatırım atağı - Son Dakika

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