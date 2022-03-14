Kocasinanlı miniklerin talepleri gerçekleşiyor - Son Dakika
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Kocasinanlı miniklerin talepleri gerçekleşiyor

14.03.2022 12:20
Kocasinanlı miniklerin talepleri gerçekleşiyor

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Şehit Hakan Bayram Anaokulu'nun minik öğrencilerini makamında misafir etti.

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Şehit Hakan Bayram Anaokulu'nun minik öğrencilerini makamında misafir etti. Çocukların, okullarının bahçesine eğlenebilecekleri ve oynayabilecekleri bir park talebini yerine getireceklerinin sözünü veren Başkan Çolakbayrakdar, Güçlü Türkiye'nin yarınları ve aydınlık geleceğin teminatı olan çocuklara daha güzel bir Kocasinan hazırladıklarını söyledi.

Misafirleriyle tek tek sohbet edip, onlarla yakından ilgilenen Başkan Çolakbayrakdar; "Çocuklarımıza iyi bir gelecek hazırlamak ve onların daha yeşil bir Kayseri'de büyümeleri için yoğun gayret içerisindeyiz" dedi. Çocukların, okullarının bahçesine eğlenebilecekleri ve oynayabilecekleri bir park talebini yerine getireceklerinin sözünü veren Başkan Çolakbayrakdar; "Küçük misafirlerimiz, Eslem, Elifsu ve Atakan ziyaretimize geldi. Hepsinin talebi okullarının bahçesine eğlenebilecekleri ve oynayabilecekleri bir park yapılmasıydı. İnşallah en kısa süre içerisinde çocuklarımızın isteklerini yerine getireceğiz. Bizim geleceğimiz olan minik yavrularımızın daha iyi imkanlarda yetişebilmeleri için yapılması gereken ne var ise elimizden geldiğince çalışıyoruz. Bütün gayretimiz, çocuklarımızın mutlu yarınları içindir. Bizler biliyoruz ki daha iyi koşullarda yetişen çocuklarımız, daha iyi yarınlara ulaşacaktır. Bu doğrultuda yavrularımıza daha yaşanabilir Kayseri bırakabilmek için ilçemizin her bölgesinde ağırlıklı olarak yeşil alanlardan oluşan parklar yapıyoruz. Ayrıca çocukların güvenle vakit geçirebilecekleri oyun alanlarının, yetişkinlerin huzur içerisinde oturabilecekleri parkların olduğu yeşil alanlar oluşturuyoruz. Bütün gayretimiz; Güçlü Türkiye'nin yarınları ve aydınlık geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın daha iyi bir Kocasinan ve daha güzel bir Kayseri'de yaşamaları içindir" ifadelerini kullandı.

Gelecek nesillere bırakılabilecek en büyük mirasın yaşanabilir yeşil bir çevre olduğunu vurgulayan Başkan Çolakbayrakdar, Kocasinan'ın yeşil alanları ve parklarıyla her geçen gün daha da güzelleştiğini sözlerine ekledi. Ziyaretlerinde Başkan Çolakbayrakdar'ın samimiyetiyle hoş ve keyifli vakit geçiren minik öğrenciler, memnuniyetlerini dile getirdi. - KAYSERİ

Kocasinanlı miniklerin talepleri gerçekleşiyor
Kocasinanlı miniklerin talepleri gerçekleşiyor

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Kayseri'den kısa kısa Kayseri'den kısa kısa KAYSERİ'DE İKİ KIZ KARDEŞ 40'INDAN SONRA OKUMA YAZMA ÖĞRENDİ KAYSERİ'DE İKİ KIZ KARDEŞ 40'INDAN SONRA OKUMA YAZMA ÖĞRENDİ

Ahmet Çolakbayrakdar, Kocasinan, Kayseri, Şehit, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Kocasinanlı miniklerin talepleri gerçekleşiyor - Son Dakika


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