Kodallı\'nın 100. Yılı Konseri

Vali Hüseyin Aksoy, Cumhuriyet dönemi bestecisi ve "Devlet Sanatçısı" unvanına sahip olan Nevit Kodallı'nın doğumunun 100. yılı anısına düzenlenen konsere katıldı.

Orkestra şefliğini, ünlü bestecinin oğlu Murat Kodallı'nın yaptığı bu özel etkinlikte, Nevit Kodallı'nın eserleri icra edilerek sanatseverlerle buluşturuldu.

Konser sonunda sahneye çıkarak Murat Kodallı ve sanatçıları tebrik eden Vali Aksoy, "Mersin Valiliği yaptığım dönemde kendisini tanıdığım Nevit Kodallı'nın polifonik koroların oluşturulmasında da emeği yadsınamazdı. Ne yazık ki 2009 yılında kendisini kaybettik. Cenazesinde bulunan bir kişi olarak, bugün değerli oğlu Murat Kodallı'nın orkestra şefliğinde Eskişehir'de verdiği konserde, o günleri bir kez daha anmanın hem mutluluğunu hem de hüznünü yaşadım. Murat Kodallı'ya bu özel konseri için teşekkür ediyorum. Nevit Kodallı hocamızı rahmetle anıyor, onun çalışmalarının ve eserlerinin daima yaşayacağına inanıyorum. Kendisine bir kez daha Allah'tan rahmet diliyorum" ifadelerini kullandı. - ESKİŞEHİR