KODELİG'25 Robotik ve Kodlama Yarışması başlıyor

Kocaeli'de 17-19 Haziran tarihleri arasında düzenlenecek KODELİG'25 Robotik Kodlama Yarışması'nda 815 öğrenci farklı kodlama branşlarında hünerlerini sergileyecek.

Kocaeli'de geleceğin teminatı olan gençlere her fırsatta destek olan büyükşehir belediyesi, öğrencileri robotik ve kodlama alanındaki çalışmalara teşvik etmek için KODELİG yarışmaları düzenliyor. Gençlik ve spor hizmetleri dairesi başkanlığı tarafından 17-19 Haziran tarihleri arasında Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu'nda lise, ortaokul ve ilkokul çağındaki öğrencilere yönelik gerçekleştirilecek KODELİG'25 Robotik ve Kodlama Yarışması, Kocaeli'nin teknolojiye açılan kapısını aralayarak geleceğin teknoloji liderlerini bir araya getirecek. Yarışmada birinciler 30 bin, ikinciler 20 bin, üçüncüler ise 10 bin TL ödül kazanacak.

Yarışmada 10 kategori bulunuyor

Kocaeli'de yaşayan ve eğitim gören gençleri teknoloji ile buluşturmak, bilişim teknolojileri dallarına olan ilgilerini arttırmak, yeteneklerini keşfetmelerini sağlamak, sosyal ve kültürel alanda gelişmelerine destek olmak amacıyla bu yıl üçüncüsü düzenlenecek olan KODELİG'25 Robotik ve Kodlama Yarışması'nda; temel çizgi izleyen (ortaokul), ileri çizgi izleyen (lise), hızlı çizgi izleyen (ortaokul), micro sumo (ortaokul, lise), mini sumo (lise), robot futbolu (ilkokul, ortaokul), robot dans (ilkokul, ortaokul), sıfır atık temiz Körfez (lise), hedefi bul (lise) ve tozkoparan Kocaeli olmak üzere 10 kategori bulunuyor.

Yarışmaya 815 kişi katılacak

Toplam 440 takım başvurusunun alındığı KODELİG'25 Robotik ve Kodlama Yarışması'na 815 kişi katılacak. Yarışmada katılımcıların 39'u ilkokul, 302'si ortaokul, 371'i lise ve 103'ü bağımsız başvuru yapan öğrencilerden oluşuyor. Bu yıl 815'i öğrenci olmak üzere danışmanlarla toplam bin 255 kişi yarışmaya katılım gösterecek. Üçüncüsü düzenlenecek olan KODELİG'25 Robotik ve Kodlama Yarışması'na diğer yıllara oranla bu yıl başvuru sayısı rekor seviyede seyretti. Farklı kodlama branşlarında hünerlerini sergileyecek öğrenciler, teknolojiyle dolu heyecan verici bir deneyim yaşayacak. - KOCAELİ