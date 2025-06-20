KODELİG\'25\'te ödüller sahiplerini buldu

Kocaeli'de düzenlenen bin 300 kişinin katıldığı KODELİG'25 Robotik ve Kodlama Yarışması'nda kıyasıya mücadele eden öğrenciler ödüllerine kavuştu.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve il milli eğitim müdürlüğü işbirliği ile Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu'nda düzenlenen KODELİG'25 Robotik ve Kodlama Yarışması'nda; strateji ve mühendislik becerileriyle öne çıkan gençler izleyenlere heyecan dolu anlar yaşattı. Bu yıl üçüncüsü gerçekleştirilen yarışmada lise, ortaokul ve ilkokul çağındaki öğrenciler geliştirdikleri robotlarıyla kıyasıya mücadele etti. 440 takım bin 300 öğrencinin katıldığı KODELİG'25 Robotik ve Kodlama Yarışması'na ilgi bu yıl çok yüksek oldu.

Teknolojinin kalbi Kocaeli'nde 3 gün süren yapay zeka, kodlama ve robotik teknolojilerle dolu nefes kesici yarışma daha geride kaldı. Kodlarla düşünen, üreten ve geliştiren gençler robotlarıyla finalde kıyasıya mücadele etti. 10 kategorinin bulunduğu KODELİG'25 Robotik ve Kodlama Yarışması'nda birinciler 30 bin, ikinciler 20 bin, üçüncüler ise 10 bin TL ödül kazandı. - KOCAELİ