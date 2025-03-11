Koku Masalı: Auran Kozmetik'in Projesi - Son Dakika
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Koku Masalı: Auran Kozmetik'in Projesi

Koku Masalı: Auran Kozmetik\'in Projesi

Şenay Tok'un projesiyle Auran Kozmetik'te kokular masala dönüştü, personelin fikirleri değerlendirildi.

11.03.2025 13:23
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Kayseri'de faaliyet gösteren Auran Kozmetik'te mutfak şefi olarak görev yapan Şenay Tok'un projesi ile işletmede üretilen kokular masala dönüştü.

Auran Kozmetik yönetimi ve insan kaynakları birimi tarafından satış pazarlama alanında personelin fikirlerinin alınması amacı ile anket düzenlendi. Yapılan ankette koku masalı fikrini ortaya koyan mutfak şefi Şenay Tok'un projesi ile hem çizgi film tarzında görsellerle hem de kendi seslendirmesi ile desteklenen Kokular Diyarı masalı ortaya çıktı. Proje ile hem işletme personelinin geliştirme aşamasındaki fikirleri değer gördü hem de birçok platformda paylaşılan video ile izleyenlere kokular sevdirildi.

Şirket personelinin fikirlerine değer verdiklerini söyleyen Auran Kozmetik CEO'su Abdullah Karataş, "Biz şirketimizde ekibimize ve onlardan gelen fikirlere de çok değer veriyoruz ve önemsiyoruz. Düzenli olarak da hem pazarlama hem şirket gelişimi gibi alanlarda insan kaynakları birimimiz ile anketler düzenliyoruz. Geçenlerde şirketimizin içinde yapılan bir pazarlama anketimizde işletmemizde mutfak şefliği görevini yürüten Şenay Hanımın bizlere sunduğu bir masal fikrini gördük ve bunu da hayata geçirmeye çalıştık. Sonunda da çok güzel bir koku masalı oluştu. Bunu da birçok platformda paylaştık ve güzel geri dönüşler yakaladık. Bu masal projesinin içine bir koku konsepti yerleştirdik ve personelimiz Şenay Hanım tamamen masalı kendisi yazdı ve kendi seslendirdi. Biz de Auran Kozmetik yönetimi olarak masalın çekim tarafında personelimizi destekleyerek Koku Masalı'nı oluşturduk. Biz Auran Kozmetik ve şahsım adına tüm ekibimizden gelen fikirleri çok önemsiyoruz. Ekip arkadaşlarımız da sürekli olarak bu noktada yeni fikirlerle bize geliyor. Bu da beni çok mutlu ediyor. Tüm ekip arkadaşlarımız mutfaktan, üretimden ofise kadar birçok departmandaki arkadaşımızdan çok değerli fikirler geliyor. Biz de bu noktada o fikirleri hayata geçirmeye çalışıyoruz. Benim en büyük gayem Auran Kozmetiği ekip arkadaşlarımla beraber daha uzun vadede güzel noktalara ulaştırmak. Burada da ekip arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum" dedi.

Auran Kozmetik Satış Sorumlusu İbrahim Burak Güngör ise, "Mutfak şefimiz Şenay Hanımın hazırlamış olduğu bir masal projemizi hayata geçirdik. Aslında ben şu konuya dikkat çekmek istiyorum; mutfaktan paketlemeye kadar şirketimizde çalışan herkesin fikirlerinin ayrı ayrı değerlendiriliyor olması ve bu fikirlerin doğru istişare ile aksiyon alıyor olması, hayata geçirilmesi bizim için çok önemli. Bu konuda yönetimimize fikirlerimize değer verdikleri için çok teşekkür ediyorum. Bizler önce fikir üretip sonra ürüne döküyoruz" ifadelerini kullandı.

Koku Masalı projesini geliştiren Şenay Tok da, "Auran Kozmetik'te yönetimimiz bizim duygu, düşünce ve fikirlerimize değer verdikleri için bir form dağıttı. Bu formda da şirketimizle ya da kokularla ilgili de bende bir masal yazma fikri oluştu. Masalımızın ismi Kokular Diyarı ve ben de kokular diyarında çalıştığımız düşünüyorum açıkçası. Bu güzel kokuları da bir masalla tanıtmak istedim. Bu masalda kokuların bilgesi olarak adlandırılan Aybars Dede var. Bu dedenin de kendi ülkesine getirdiği kokular var. Bu kokuların da ne gibi etkileri olduğu ile ilgili açıklamalar var. Masalımızda Mihrimah Sultan var. Aybars Dede'nin torunu Aybars var yine. Bunların kokularla ilgili hayatlarının gelişimi ve bir masalın kurgusu var. Kokuların ne şekilde olursa olsun tanıtılması, anlatılması çok güzel bir şey. Auran Kozmetik'te olmaktan çok mutluyum. Her birimde çalışanlara ve fikirlerine önem verildiği için yönetimimize çok teşekkür ediyorum" dedi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Ekonomi, kayseri, Magazin, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel Koku Masalı: Auran Kozmetik'in Projesi - Son Dakika

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