Kolej öğrencilerinden ihtiyaç sahibi aileler için yardım kampanyası - Son Dakika
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Kolej öğrencilerinden ihtiyaç sahibi aileler için yardım kampanyası

25.04.2022 15:31
Kolej öğrencilerinden ihtiyaç sahibi aileler için yardım kampanyası

İçinde bulunduğumuz Ramazan Ayını fırsat bilen Malatya Yeni Hamle Koleji öğrencileri, kendi okullarında başlattıkları kampanya ile ihtiyaç sahibi aileler için nakdi yardımlar topladılar.

İçinde bulunduğumuz Ramazan Ayını fırsat bilen Malatya Yeni Hamle Koleji öğrencileri, kendi okullarında başlattıkları kampanya ile ihtiyaç sahibi aileler için nakdi yardımlar topladılar.

Toplanan yardım paraları ile ihtiyaç sahibi ailelere gıda kolileri hazırlayan öğrenciler, kendi elleri ile hazırladıkları yardım kolilerini belirlenen ailelerin adreslerine teslim ettiler. Böylesine anlamlı bir davranışın altına sık sık imza atan Yeni Hamle Koleji öğrencileri, yıl içerisinde başlattıkları farklı yardım kampanyaları ile kendilerinden sıkça söz ettirdiler. Yardım kampanyasında aktif rol alan Kolej öğrencilerinden Meral Güven, yardımlaşmanın önemini dile getirdi. Güven, "Arkadaşlarımızla başlattığımız bu yardım kampanyası hepimizi çok mutlu etti. Kendi ellerimle hazırladığımız kolileri ihtiyaç sahibi ailelere götürmek tarif edilemez bir mutluluk. Gittiğimiz yerlerdeki gördüğümüz manzaralar karşısında kayıtsız kalmak bizler için imkansız. Ailelerin durumlarını gördükçe kendi elimizdeki imkanlara çokça şükretmemiz gerektiğini öğrendik. Nasip olursa bu yardım faaliyetlerini hayatımızın her aşamasında gücümüz yettikçe devam etmek istiyoruz. Bu kampanya ile bir çok ailenin azda olsa yüzünü güldürmek bizleri iyice güçlendirdi. Bu kampanyamıza destek veren tüm arkadaşlarıma kendi adıma teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Yapılan yardımlarla ilgili konuşan Yeni Hamle Eğitim Kurumları Genel Müdürü Ahmet Polat Kaya da öğrencileri duyarlılıklarından dolayı kutladı. Kaya, "Bizler Yeni Hamle ailesi olarak şunu biliyoruz ki, mutluluklar paylaştıkça çoğalır hüzünler ise paylaştıkça azalır. Her yıl olduğu gibi bu yıl da kolej öğrencilerimiz yine kendilerine yakışır bir davranış sergileyerek bizleri gururlandırdılar. Kolejimizin öğretmen ve öğrencileri bu gibi konularda her zaman çok duyarlı davranmışlardır. Örneğin yıl içerisinde bir SMA hastası çocuğumuz için okul içerisinde düzenledikleri bir organize etkinlik ile ciddi rakamlara ulaşan bir mebla toparlayarak ailemize destek oldular. Yine okulumuzun 12-T sınıfı öğrencilerinin önderliğinde toplanan paralarla Sevgi Evlerinde kalan küçük çocuklarımıza oyuncak, kıyafet ve kırtasiye gibi malzemeler ulaştırdılar. Şimdi de Ramazan ayında ihtiyaç sahibi ailelerimizi unutmayan öğrencilerimiz titizlikle yürüttükleri bu yardım kampanyası ile Malatya'daki 10 ailemize ulaşarak yardımları kendi elleriyle teslim ettiler. Öğrencilerimizle ne kadar gurur duysak azdır. Bu anlamlı davranışlarından ötürü öğrencilerimi tebrik ediyor, hepsinin gözlerinden ayrı ayrı öpüyorum" diyerek sözlerini tamamladı. - MALATYA

Kolej öğrencilerinden ihtiyaç sahibi aileler için yardım kampanyası
Kolej öğrencilerinden ihtiyaç sahibi aileler için yardım kampanyası

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Vali Baruş ve Başkan Gürkan yetim sofrasına konuk oldu Vali Baruş ve Başkan Gürkan yetim sofrasına konuk oldu Temizlik personelinden örnek davranış Temizlik personelinden örnek davranış

Meral Güven, Malatya, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Kolej öğrencilerinden ihtiyaç sahibi aileler için yardım kampanyası - Son Dakika


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