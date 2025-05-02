Konak Belediyesinde İşçiler Grev Hazırlığında

Bir süredir maaş krizinin yaşandığı Konak Belediyesinde işçiler, Toplu İş Sözleşmesi (TİS) görüşmelerinde anlaşma sağlanamaması sebebiyle tam gün iş bırakma kararı aldı.

Konak Belediyesine bağlı Merbel A.Ş. adına görüşmeleri yürüten Sosyal Demokrat Kamu İşverenleri Sendikası (SODEM-SEN) ile DİSK Genel İş İzmir 5 No'lu Şube arasında, yaklaşık bin 500 işçiyi ilgilendiren 11. dönem toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde anlaşma sağlanamadı. İşçiler, anlaşma sağlanamaması nedeniyle Konak Belediyesi önünde toplandı. Tam gün iş bırakma kararı alan işçiler, ara ara çeşitli sloganlar attı. Ayrıca Konak Belediyesi tarafından son olarak yüzde 20 zam teklifinin yapıldığı, 240 liralık yemek, 435 liralık yakacak, 3 bin 76 liralık bayram ücreti, 7 bin 680 liralık gıda yardımı ve 60 günlük ikramiyenin önerildiği ifade edildi. Fakat teklifin kabul edilmediği belirtildi. Gün içerisinde süren görüşmeler sonunda anlaşma sağlanamazsa, çalışanların 7 Mayıs'ta grev kararı alacakları öğrenildi. - İZMİR