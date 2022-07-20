Konak'ta Bayram İyilikle Geçti - Son Dakika
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Konak'ta Bayram İyilikle Geçti

20.07.2022 10:17
Konak'ta Bayram İyilikle Geçti

Konak Belediyesi, Kurban Bayramı’nda ihtiyaç sahibi vatandaşları unutmadı. 2 bin 100 hanenin sofrasına 3 ton et ulaştıran Konak Belediyesi, dağıtılan yeni kıyafetlerle bin 500 çocuğa da bayram sevinci yaşattı.

Konak Belediyesi, Kurban Bayramı'nda ihtiyaç sahibi vatandaşları unutmadı. 2 bin 100 hanenin sofrasına 3 ton et ulaştıran Konak Belediyesi, dağıtılan yeni kıyafetlerle bin 500 çocuğa da bayram sevinci yaşattı.

Konak Belediyesi, Kurban Bayramı'nda ihtiyaç sahibi ailelerin yüzünü güldürdü. Bin 500 çocuğa yeni kıyafetler dağıtan belediye ekipleri, dar gelirli ailelerin sofralarına da katkı koydu. Belediye, bayram öncesinde 700 haneye içinde bin 200 kilo et, 500 gram çay ve 1 litre zeytinyağı bulunan gıda kolisi dağıttı. "Askıda Kurban" kampanyasında toplanan bin 800 kilo kurban eti ise bin 400 aileye ulaştırıldı.

BATUR: "HAYIRSEVERLERE NE KADAR TEŞEKKÜR ETSEK AZDIR"

Bayramların, birlik ve beraberliğin, paylaşmanın en güzel şekilde yaşandığı ve yaşatıldığı günler olduğunu söyleyen Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, belediye olarak buna uygun hizmetler ürettiklerini söyledi. Üç yıl önce başlattıkları "Askıda Kurban" kampanyasının da bu anlayışın bir ürünü olduğunu dile getiren Başkan Batur, kampanyaya destek veren hayırseverlere teşekkür etti.

Başkan Batur şöyle konuştu:

"Bayramları en güzel şekilde yaşamak ve yaşatmak için biz de vatandaşa en yakın kamu kurumu olan bir yerel yönetim olarak en iyi şekilde hizmet üretmeye çalışıyoruz. Bu sebeple dar gelirli vatandaşlarımızın sofrasına et götürmek için "Askıda Kurban" kampanyası başlattık. Bu üçüncü yılımız. Her defasında hayırsever vatandaşlarımız bu çağrımıza kulak veriyor ve kurban etleri ile kampanyamıza katılıyor. Ben kendilerine içtenlikle teşekkür ediyorum."

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Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Konak'ta Bayram İyilikle Geçti - Son Dakika

Bu haber ANKA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. ANKA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı ANKA kurumudur.

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