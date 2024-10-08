Konya\'da Afet Risklerini Azaltma Çalışmaları Devam Ediyor

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Konya'da İl Afet Risk Azaltma Planı çerçevesinde afet risklerinin azaltılmasına yönelik çalışmalar sürdürülüyor.

Konya Valisi İbrahim Akın, 13 Ekim Uluslararası Afet Risklerinin Azaltılması Günü etkinlikleri çerçevesinde, İçişleri Bakanlığınca koordine edilen '81 İl Afet Risk Azaltma Planı (İRAP) İzleme ve Değerlendirme Kurulları' toplantısına katıldı. Toplantının ardından açıklamalarda bulunan Vali Akın, "Afetlerde risk azaltma, afetlerin yaşanmadan önce alınacak önlemlerle muhtemel kayıp ve zararları önlemeyi ve azaltmayı amaçlayan, modern afet yönetiminin temel unsurlarından biridir. Bu anlayış, sadece afet anını değil, öncesinde yapılması gereken planlama ve sonrasında yürütülecek iyileştirme çalışmalarını da kapsayan bir bütünleşik afet yönetimi döngüsü üzerine kuruludur. Bu bağlamda, afetlere karşı risk analizleri yapılması, kurtarma operasyonları planlanması ve olay sonrası iyileştirme faaliyetlerinin devreye sokulması kritik öneme haizdir. Konya'mızda da afet risklerini azaltmaya yönelik yapılan çalışmaların sonucunda Konya İl Afet Risk Azaltma Planı (İRAP) hazırlanmış ve 2022 yılında uygulamaya konulmuştur. Konya İl Afet Risk Azaltma Planı, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü koordinasyonunda, belediyeler, üniversiteler, kamu kurum ve kuruluşları, meslek odaları gibi pek çok paydaş kurumun katılımıyla ve işbirliğiyle hazırlanmıştır. Bu ortak çalışmalar sayesinde Konya'da çeşitli afet risklerine karşı alınan önlemler ve afetlere karşı koruma sağlanması amaçlanmıştır. Yapılan çalışmalar sonucu ilimiz için; meteorolojik ve iklim değişikliği kaynaklı afetler (kuraklık, sel, taşkın), obruk oluşumu, kütle hareketleri (kaya düşmesi, heyelan, çığ), yangın, endüstriyel tesis kazaları, salgın hastalıklar, diğer afetler, (birden fazla afet türünün gerçekleşebileceği) olmak üzere toplam 7 afet türünün risk oluşturduğu değerlendirilmiş ve yapılan planlama ile bu afetlerden doğabilecek zararların en aza indirilmesi hedeflenmiştir. Konya İl Afet Risk Azaltma Planı çerçevesinde afet risklerinin azaltılmasına yönelik olarak 2022-2025 yıllarını arasında 624 eylem belirlenmiş, bu planlama dahilinde ve belirlenen takvim doğrultusunda sorumlu kurum ve kuruluşlar tarafından gerekli çalışmalar sürdürülmektedir" dedi. - KONYA