Konya'da Lastik Patladı, Araç Takla Attı: 2 Yaralı

Konya'da lastiği patlayan hafif ticari araç takla attı: 2 yaralı

KONYA - Konya'nın Kulu ilçesinde hafif ticari araç arka lastiğinin patlaması sonucu kontrolden çıkarak takla attı. Kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 10.30 sıralarında ilçeye bağlı Mandıra Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yaraşlı Mahallesine doğru seyir halinde olan G.T. idaresindeki 42 GC 683 plakalı Citroen marka hafif ticari araç arka lastiğinin patlaması sonucu kontrolden çıkarak şarampole takla attı. Kazada sürücü G.T. ile araçta bulunan H.H.A. yaralandı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Kulu Bölge Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.