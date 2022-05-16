Konya Ereğli'de Acile Başvuran Hasta Sayısının Bini Bulduğu İddia Edildi - Son Dakika

TANER ÖZAY

Konya'nın Ereğli ilçesinde dün sabah saatlerinden bu yana bin kişiyi aşkın hastanın bulantı, ishal ve kusma şikayetleri ile hastaneye başvurduğu iddia edildi. İlçede nöbetçi eczane sayısı artırıldı. Yetkililerden şikayetlerin kaynağı ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.

Konya'nın Ereğli ilçesinde bini aşkın kişinin bulantı, ishal ve kusma şikayetleri ile hastaneye başvurduğu iddia edildi. CHP Ereğli İlçe Başkanı Veysel Gönülal, "Pazar günü duyduğumuz şikayetler üzerine, saat 14.00 gibi Ereğli Devlet Hastanesine bir ziyarette bulunduk. Ziyaretimizde acil serviste ciddi bir hasta yoğunluğu ile karşılaştık. Hastalar karın ağrısı, ishal ve kusma şikayetleri ile acile müracaat ettiğini gördük. 500 civarında vatandaşımızın rahatsızlandığını ilk müdahalenin yapıldığını sorunun kaynağının halen araştırılmakta olduğu bilgisine ulaştık" dedi.

"HASTA YOĞUNLUĞU GİDEREK ARTIYOR"

CHP Ereğli İlçe Başkanı Veysel Gönülal, "Dün akşam 22.00 civarında tekrar hastaneye ikinci bir ziyarete bulunduğumuzda hasta yoğunluğunun giderek arttığını gördük. Hasta sayısının binin üzerinde olduğu iddia ediliyor. Yetkililerden sorunun kaynağının bir an önce belirlenip, çözülmesini bekliyoruz. Rahatsızlanan vatandaşlarımıza geçmiş olsun diyoruz" dedi.

"NEDENİ HENÜZ BELİRLENEMEDİ"

Ereğli Kaymakamı Edip Çakıcı da konuya ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Ereğli Devlet Hastanemize dün gece yarısından itibaren bulantı, kusma ve ishal şikayetleri ile normalin üzerinde bir başvuru olmuştur. Bulantı, kusma ve ishal vakalarındaki normalin üzerinde artışıyla ilgili olarak tüm kurumlarımız çalışmaya başlamış olup gerekli tedbirler alınmaktadır. Vaka sayısının artış nedeni henüz belirlenememiş olmakla birlikte vaka sayısının artışına neden olabilecek etmenler titizlikle araştırılmaktadır. Hastaneye başvuran hastalarımızın genel sağlık durumları iyi olup poliklinik hizmeti veren doktor sayımız yeterli durumdadır. Bugün hizmet veren nöbetçi eczane sayımız artırılmıştır."