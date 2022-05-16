Konya Ereğli'de Acile Başvuran Hasta Sayısının Bini Bulduğu İddia Edildi - Son Dakika
Üye Girişi

Konya Ereğli'de Acile Başvuran Hasta Sayısının Bini Bulduğu İddia Edildi

16.05.2022 11:20

Konya’nın Ereğli ilçesinde dün sabah saatlerinden bu yana bin kişiyi aşkın hastanın bulantı, ishal ve kusma şikâyetleri ile hastaneye başvurduğu iddia edildi. İlçede nöbetçi eczane sayısı artırıldı. Yetkililerden şikâyetlerin kaynağı ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.

TANER ÖZAY

Konya'nın Ereğli ilçesinde dün sabah saatlerinden bu yana bin kişiyi aşkın hastanın bulantı, ishal ve kusma şikayetleri ile hastaneye başvurduğu iddia edildi. İlçede nöbetçi eczane sayısı artırıldı. Yetkililerden şikayetlerin kaynağı ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.

Konya'nın Ereğli ilçesinde bini aşkın kişinin bulantı, ishal ve kusma şikayetleri ile hastaneye başvurduğu iddia edildi. CHP Ereğli İlçe Başkanı Veysel Gönülal, "Pazar günü duyduğumuz şikayetler üzerine, saat 14.00 gibi Ereğli Devlet Hastanesine bir ziyarette bulunduk. Ziyaretimizde acil serviste ciddi bir hasta yoğunluğu ile karşılaştık. Hastalar karın ağrısı, ishal ve kusma şikayetleri ile acile müracaat ettiğini gördük. 500 civarında vatandaşımızın rahatsızlandığını ilk müdahalenin yapıldığını sorunun kaynağının halen araştırılmakta olduğu bilgisine ulaştık" dedi.

"HASTA YOĞUNLUĞU GİDEREK ARTIYOR"

CHP Ereğli İlçe Başkanı Veysel Gönülal, "Dün akşam 22.00 civarında tekrar hastaneye ikinci bir ziyarete bulunduğumuzda hasta yoğunluğunun giderek arttığını gördük. Hasta sayısının binin üzerinde olduğu iddia ediliyor. Yetkililerden sorunun kaynağının bir an önce belirlenip, çözülmesini bekliyoruz. Rahatsızlanan vatandaşlarımıza geçmiş olsun diyoruz" dedi.

"NEDENİ HENÜZ BELİRLENEMEDİ"

Ereğli Kaymakamı Edip Çakıcı da konuya ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Ereğli Devlet Hastanemize dün gece yarısından itibaren bulantı, kusma ve ishal şikayetleri ile normalin üzerinde bir başvuru olmuştur. Bulantı, kusma ve ishal vakalarındaki normalin üzerinde artışıyla ilgili olarak tüm kurumlarımız çalışmaya başlamış olup gerekli tedbirler alınmaktadır. Vaka sayısının artış nedeni henüz belirlenememiş olmakla birlikte vaka sayısının artışına neden olabilecek etmenler titizlikle araştırılmaktadır. Hastaneye başvuran hastalarımızın genel sağlık durumları iyi olup poliklinik hizmeti veren doktor sayımız yeterli durumdadır. Bugün hizmet veren nöbetçi eczane sayımız artırılmıştır."

Konya Ereğli'de Acile Başvuran Hasta Sayısının Bini Bulduğu İddia Edildi
Konya Ereğli'de Acile Başvuran Hasta Sayısının Bini Bulduğu İddia Edildi
Konya Ereğli'de Acile Başvuran Hasta Sayısının Bini Bulduğu İddia Edildi
Konya Ereğli'de Acile Başvuran Hasta Sayısının Bini Bulduğu İddia Edildi

YORUMLAR
500
Konya'da ineklerini aramaya çıkıp arazide yaralı bulunan kişi öldü Konya'da ineklerini aramaya çıkıp arazide yaralı bulunan kişi öldü Konya'nın Ereğli ilçesinde yaklaşık 250 kişi hastaneye kaldırıldı! Kaymakamlık konuyla ilgili araştırma başlattı Konya'nın Ereğli ilçesinde yaklaşık 250 kişi hastaneye kaldırıldı! Kaymakamlık konuyla ilgili araştırma başlattı

Hisarcık, Ereğli, Eczane, Konya, Yerel, Son Dakika

Kaynak: ANKA

Son Dakika Yerel Konya Ereğli'de Acile Başvuran Hasta Sayısının Bini Bulduğu İddia Edildi - Son Dakika


Son Dakika
11:19 İETT otobüsünün şoförü, 'psikolojim bozuldu' diyerek kontak kapattı: İşte otobüsün karıştığı o anlar
11:17 İnce'den Bahçeli'yle görüşme eleştirilerine: Hay Allah belanızı versin!
11:14 Irak'ta yaşanan şiddetli kum fırtınası hayatı altüst etti: Onlarca kişi boğulma riski geçirdi, okullar tatil edildi
11:12 Merkezi yönetim bütçesi geçtiğimiz ay 50,2 milyar TL açık verdi
11:08 Belinden sakatlanan Belçim Bilgin: Uzaktan izliyorum hayatı
10:49 TÜİK'e göre işsiz sayısı 3 milyon 845 bin oldu
10:48 Motosiklet kaskı takıp, hasmına güpegündüz kurşun yağdırdı! Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı
10:47 6 ay önce evlendiği kocasını oğluyla birlikte sopayla boğarak öldürdü
10:41 Erkek arkadaşını cinsel organının büyüklüğü yüzünden terk eden genç kadın, eleştirilerin odağı haline geldi
10:30 Hapis cezası alan ve hakkında siyasi yasak getirilen Canan Kaftancıoğlu , "Bundan sonra ne yapacaksınız?" sorusunu yanıtladı: Görevimin başındayım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.05.2022 11:38:14. #1.12#
SON DAKİKA: Konya Ereğli'de Acile Başvuran Hasta Sayısının Bini Bulduğu İddia Edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement